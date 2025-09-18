Una manada de orcas atacó y hundió una pequeña embarcación que navegaba en alta mar frente a Fonte da Telha, en Portugal.

El extraño hecho ocurrió el pasado sábado y afectó a un grupo de turistas que quería conocer esta zona ubicada cerca de Lisboa, capital del país europeo.

Según explicaron autoridades marítimas, este velero pertenecía al club de la Escuadra Náutica de Lisboa y, en el momento del accidente, transportaba a cinco turistas que contrataron la excursión para navegar por las aguas pacíficas de este lugar. Finalmente, no se registraron heridos y las personas fueron rescatadas.

Con la viralización del video, los científicos comenzaron a explorar el comportamiento de las orcas y por qué su “ensañamiento” con las embarcaciones. Por lo pronto, esta situación dejó de ser aislada y comenzó a ser una preocupación tanto para los dueños de las embarcaciones como para los organismos que regulan su navegación en alta mar.