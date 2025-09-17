Newell���s lo ganaba pero Belgrano se lo dio vuelta y lo eliminó de Copa Argentina

Newell’s quedó eliminado de la Copa Argentina al perder frente a Belgrano por 3 a 1. Carlos González había abierto la cuenta, pero Franco Jara en dos ocasiones y Lisandro Lopez convirtieron para el Pirata.

El trámite en la primera parte le favoreció al elenco de la Docta, aunque fue el equipo rosarino el que se puso en ventaja; a pesar de ello, el equipo de Ricardo Zielinski logró igualar rápidamente. En el complemento, el Celeste fue amplio dominador de las acciones y justificó con creces su ventaja.

Antes de los diez minutos, el equipo Rojinegro encontró la ventaja. Carlos González aprovechó un gran pase de Darío Benedetto para rematar y ponerla al lado del palo izquierdo de Thiago Cardozo.

A los 23 llegó a la igualdad. Gabriel Compagnucci colocó un centro llovido, que tras un despeje defectuoso de Luciano Lollo, Franco Jara aprovechó para realizar una pirueta y batir a Juan Espínola.

En el inicio del complemento, el equipo cordobés se puso arriba. Luego de un tiro de esquina, Francisco González Metilli colocó el centro, Franco Jara ganó de cabeza para exigir la gran respuesta del arquero paraguayo pero el rebote lo encontró bien a Lisandro López que solo debió empujarla con el arco vacío.

A los 32 el Pirata puso cifras definitivas. Luego de una gran corrida, Julián Mavilla asistió a Franco Jara que definió lejos del alcance del portero para liquidar la historia.

Con la derrota, el equipo de Cristian Fabbiani se despidió del certamen y continúa sin poder superar la instancia de cuartos de final. Lo próximo será el lunes nuevamente ante Belgrano, por la décima fecha del Torneo Clausura.

Síntesis

Newell’s: Juan Espínola; Alejo Montero, Luciano Lollo, Víctor Cuesta, Alejo Tabares; Martín Fernández, Luca Reggiardo, Ever Banega, Gonzalo Maroni; Darío Benedetto y Carlos González.

Belgrano: Thiago Cardozo; Gabriel Compagnucci, Leonardo Morales, Lisandro López, Alexis Maldonado, Adrián Spörle; Santiago Longo, Francisco González Metilli, Lucas Zelarayán, Nicolás Fernández y Franco Jara. DT: Ricardo Zielinski.

Goles: 9’ PT Carlos González (N); 23’ PT Franco Jara (B); 6’ ST Lisandro López (B) y 32’ ST Franco Jara (B).

Árbitro: Leandro Rey Hilfer.

Estadio: Único La Pedrera.