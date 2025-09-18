Revelan más subsidios millonarios a entidades nuevas en prevención de adicciones

Luego de exigir por pedido de informe una explicación al Ejecutivo provincial por la transferencia de $1.033 millones a una asociación civil sin trayectoria y creada apenas dos meses antes, el diputado Miguel Rabbia halló otro caso similar.

Una asociación civil en la ciudad de Rafaela fue creada en marzo pasado, y en agosto la ministra de Igualdad y Desarrollo Humano, María Victoria Tejeda, le asignó casi 925 millones de pesos, pagaderos en 12 cuotas mensuales, contando desde junio pasado (con retroactividad) hasta mayo de 2026. Aprecod está dentro de la órbita de dicho ministerio provincial. La cifra precisa del monto asignado es $924.702.000, según resolución ministerial a la que RosarioPlus.com tuvo acceso.

La asociación civil se llama Rockas Vivas, con sede en Monteagudo 148 en la cabecera del departamento Castellanos. Fue constituida el 26 de marzo de 2025, según datos de Inspección General de Personas Jurídicas. La preside Laura Ruth Callejas, cuya pareja es Carlos Cruzado, quien en redes sociales se presenta como "pastor, capacitador y preventor de adicciones". Cruzado fue, además, precandidato a concejal en Rafaela, en abril pasado, por el partido Uno y dentro del frente Unidos para Cambiar Santa Fe, el espacio del gobernador Maximiliano Pullaro.

Antes de constituir Rockas Vivas, ya Cruzado exhibía acciones de capacitación y prevención en adicciones en la órbita de Aprecod. Pero la creación de la asociación civil fue en marzo, y en agosto ya se hizo acreedora de 924 millones de pesos. Esto es lo que escruta Rabbia con la suposición de que el mecanismo sea una “caja política”.

A través de estas personas, la entidad tiene vínculo con el pastor y diputado provincial por el partido Uno, Walter Ghione. Tal es el mismo foco que el diputado Rabbia señaló al requerir explicaciones sobre el el subsidio de 1.033 millones de pesos que se le asignó este año también a la asociación civil Perseverar, apenas dos meses después de haber sido constituida y en el marco del programa Redes de Cuidado, sobre contención de familias y personas en situación de consumo problemático de sustancias.

Tras la difusión de esta situación, que publicó RosarioPlus.com, a Rabbia le llegaron algunos mensajes que revelarían un mecanismo similar de Aprecod con otras flamantes asociaciones civiles que, no obstante, acreditaron pronto un millonario subsidio del Estado.

"Lo que pedimos que se aclare:

Criterios de selección de estas asociaciones.

Destino real de los recursos transferidos.

Mecanismos de control previstos.

Justificación del incremento presupuestario de APRECOD, que se multiplicó por ocho en un año", expuso Rabbia en su pedido de informes elevado a la Legislatura, con la firma de otros diputados y diputadas de distintos bloques de la oposición.

En declaraciones a la prensa, Walter Ghione desmintió que tenga relación con la asociación civil Perseverar. También aseguró que no es el responsable de Aprecod pero que sí –reconoció– “es un área que desde nuestro espacio político pedimos poder trabajar para hacer una tarea que nunca se había hecho, y hemos dotado de nuevos recursos por medio de sanciones de leyes como el gravamen del juego online para esa agencia que da ayuda a todos los santafesinos que no tienen posibilidad de tener un tratamiento sobre adicciones”.

Asimismo, Ghione remarcó que “la Iglesia Evangélica no tiene nada que ver en el trabajo que se marca en ese pedido de informe”. Y agregó: “Detrás de ese pedido de informe hay mucha malicia y alguna bronca por no haber podido, cuando fueron gestión de gobierno, trabajar en este tema porque no quisieron ni le dieron el rango que correspondía a esta agencia, y los pocos recursos iban a asociaciones ligadas al partido que gobernaba”, replicó el diputado en alusión a la gestión Perotti y al PJ.

Rabbia, por su parte, advirtió que el caso de la asociación civil Perseverar “no es un caso aislado, ya se detectaron más de $3.000 millones asignados a asociaciones sin trayectoria, sin sede física y con vínculos políticos con el oficialismo”, afirmó.

“No podemos permitir que un área tan sensible como la prevención de adicciones se convierta en una caja política”, reclamó el diputado del bloque Construyendo Futuro (PJ). ”Una asociación sin experiencia recibió más de mil millones de pesos en dos meses, mientras instituciones con trayectoria quedaron relegadas”, confrontó. Y remarcó al final: "La transparencia en el uso de los fondos públicos es una obligación, no una opción”.