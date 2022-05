Hay un gremio que logró superar hasta los peores pronósticos de inflación para lo que queda del año y el comienzo de 2023. Son los trabajadores del Sindicato de Conductores Navales (Siconara), que alcanzó un acuerdo paritario con la Cámara de Arena, Piedra y Navegación Fluvial del Litoral (Capnaf) para el periodo marzo 2022 / marzo 2023 una mejora global del 88.19%, informó un portavoz gremial.

El incremento arranca desde el sueldo de abril, pagadero en estos días, con un 54% pero no remunerativo por 4 meses. Según el análisis difundido, representaría una mejora al bolsillo del 70% para estos trabajadores navales. Es que en el acuerdo se incluyen retroactivos de marzo y abril.

“Con profunda satisfacción y orgullo queremos comunicarles que se ha alcanzado en el sector arenero del litoral un acuerdo trascendental, contemplando una recomposición salarial que, sin lugar a dudas, constituye un hito histórico en la prestigiosa trayectoria de incansable lucha de nuestro gremio”, señalaron desde el sindicato marítimo

Asimismo agregaron que, “el objetivo central buscado en estos tiempos de alta inestabilidad económica y considerando muy especialmente que lo convenido va a tener aplicación desde marzo de este año a marzo de 2023, fue obtener de arranque un aumento que se pusiera claramente por delante de la inflación esperada”, puntualizó Luis Roberto Filleaudeau, secretario general de la seccional Rosario del sindicato de Conductores Navales.

Detalles

El acuerdo comprende un 53% no remunerativo sobre los rubros fijos: sueldo básico, antigüedad, permanencia en el cargo y no pernoctación a bordo. de modo tal que ello representa en el bolsillo del trabajador un incremento real sobre la remuneración global de abril de aproximadamente el 25%, quedando para un posterior pago retroactivo tanto el aumento del 53% sobre marzo como abril.

De allí en más, ya a partir del pago de los sueldos del mes de mayo 2022 y hasta agosto 2022 (4 meses) se abona el 53% íntegro como asignación no remunerativa sobre todas las remuneraciones brutas de esos meses, incluidos tanto los rubros fijos como los variables (también la antigüedad y la “no pernoctación a bordo”).- “al tratarse de pagos no remunerativos (que no llevan descuentos por cargas sociales) representan un aumento real para esos meses superior al 68%”, explicaron desde el gremio

En tanto, desde setiembre próximo el aumento del 53% se incorpora en su totalidad a las remuneraciones. “pero, para seguir manteniendo un efecto incremental del salario semejante a los 4 meses anteriores”, se estableció que desde el mismo mes de setiembre y hasta diciembre se pague el retroactivo del 53% sobre los sueldos brutos íntegros de marzo 2022 y sobre la productividad bruta de abril 2022 (plus por viaje y proporcional plus por viaje), “monto este que será percibido en cada uno de esos meses”, en cuatro (4) cuotas iguales y consecutivas como asignación no remunerativa.

“El aumento real para ese período resulta ser también muy considerable, superando el 70%.a diciembre”, resaltaron los conductores navales

En tanto, se logró que en el mes de marzo próximo todos los tripulantes perciban un aumento incorporado a sus remuneraciones del 23% más sobre los sueldos vigentes “por lo que significa una recomposición salarial final real, incorporada a las remuneraciones, del 88,19%”, celebró el sindicato.

Cabe indicar que estos aumentos tendrán impacto sobre el pago de los aguinaldos tanto de junio como de fin de año

“La recomposición salarial conquistada, tanto por la magnitud del aumento en sí mismo como por su aplicación todo de una sola vez, pone a este sector laboral a la vanguardia de todas las paritarias con discusiones salariales ya cerradas o en curso en nuestro país.”, cerró el gremio marítimo.