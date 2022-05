Este jueves el Concejo Municipal llegó a un acuerdo para conceder un 35% de aumento en la tarifa del servicio de taxis y remises. El avance se logró luego del consenso logrado en la Comisión de Servicios Públicos, y si bien fue bien recibida por los titulares de taxis, no generó la misma reacción entre los peones, quienes lo consideraron insuficiente. Un 100% de aumento de junio del año pasado a hoy.

De esta manera la bajada de bandera diurna quedó en 177 pesos, la nocturna en 207 pesos y la correspondiente a domingos y feriados en 215 pesos. La ficha diurna quedó en 8,40 pesos, mientras que la nocturna será de 9,50 pesos, al igual que domingos y feriados. Los integrantes de la comisión anticiparon que habrá una instancia de revisión bimestral sobre los costos para evitar un mayor atraso en la tarifa.

Por su parte, los peones de taxis se mostraron disconformes con la decisión. En ese sentido, el titular del Sindicato de Peones de Taxis, Horacio Yanotti, deslizó: “El 35% de aumento no es una cifra para estar contentos. Sabemos que el público en general no lo va a recibir bien, pero no queda otra alternativa. Si el desfasaje es el que indica el Ente de la Movilidad (80%) y te dan el 35%, ¿quien pone la otra parte?”.

En tanto, consideró: “Al paso inflacionario que vamos, este 35% en dos o tres meses queda atrasado nuevamente. Esa conformidad que manifiestan los titulares es porque el recorte después lo van a hacer sobre el ingreso de los trabajadores”.