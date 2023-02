Los profesionales de la salud nucleados en el Sindicato de Profesionales de la Salud (SiPrus) definieron ir a un paro de 48 horas en rechazo de la oferta de aumento salarial del gobierno provincial. El gremio irá a un paro de 48 horas el miércoles 1 y jueves 2 de marzo, como los docentes provinciales.

“La votación expresa lo que planteamos tras la última reunión: el porcentaje de aumento, su cuotificación y no contemplar lo perdido en febrero, es insuficiente. Como lo es también no contemplar ninguno de los treinta puntos no salariales que expusimos como sindicato en la paritaria”, expresó Diego Ainsuain, titular de SIPrUS.

El Sindicato de Profesionales de la Salud exige un salario mínimo de 282 mil pesos para un profesional de la salud que trabaja 24 horas semanales, sin antigüedad ni adicionales. Además exigen el pase a planta de dos mil trabajadores y trabajadoras, entre otras reivindicaciones.

El paro provincial será sin asistencia y se anunciarán movilizaciones y actividades en las distintas regionales en las próximas horas.