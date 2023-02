El gobernador Omar Perotti criticó este viernes la decisión del gremio de los docentes de no aceptar la oferta salarial y llevar adelante una medida de fuerza que no permitirá que las clases arranquen tal cual estaba previsto.

En declaraciones radiales, Perotti llamó a “seguir dialogando”. “Es importante poner en valor el esfuerzo que hizo la Provincia y escuchar si surge alguna alternativa que nos permita encontrar una salida”, deslizó. Para el gobernador, Santa Fe es una de las provincias con los mejores sueldos docentes del país e incluso deslizó que el gremio no contempla logros como el Boleto Educativo Gratuito.

El gobernador consideró que el escenario no es “el deseable" y que espera que algún día se corrija la mecánica de los paros docentes. En ese sentido, destacó en que en algunos departamentos no se daba la opción de votar a favor de la oferta. “No se puede no darle la opción a los propios afiliados de votar si están de acuerdo”, manifestó.