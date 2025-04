Labayru, Natali, González y Cavatorta los primeros en acercarse a las urnas

Rosario tiene 42 listas a concejales, nucleadas en 13 frentes electorales, que a su vez buscan renovar 13 de las 28 bancas disponibles del Palacio Vasallo. Varios eligieron las primeras horas del día para acercarse a las urnas y quedar libres el resto de la jornada a la espera de los resultados. Carolina Labayru, Lisandro Cavatorta, Joel ‘Piojo’ Natali y ‘Refi’ González estuvieron entre los primeros en acercarse a emitir su voto.

“Los días de votación me encantan porque es el momento en que los ciudadanos podemos hacer oír nuestra voz muy fuerte. Así que es una jornada de agradecimiento para todos los que trabajaron con nosotros y que sea lo mejor para la ciudad”, expresó Carolina Labayru la precandidata a concejal aliada al intendente Pablo Javkin.

“Es el momento en que tenemos que mostrar qué es lo que nosotros queremos para nuestra ciudad”, insistió y llamó a los ciudadanos a votar.

Joel Natali, disputando en la interna del peronismo Más para Santa Fe, votó en zona sur, barrio Hospitales. En las primeras horas se acercó con facturas siguiendo el manual del buen candidato en lo que es su primera experiencia electoral. "Estamos dando un paso enorme presentandonos por primera vez, las expectativas son muy positivas, queremos que sean muchos los rosarinos que vayan a votar".

Por su parte Lisandro Cavatorta, Concejal y precandidato a renovar su banca por la lista Resolver Rosario, aseguró que se trató de una campaña que no estuvo conectada con la ciudadanía y que eso es algo que se notaría en la afluencia de votantes. “Es importante cualquier elección y elegir a nuestros representantes pero sentimos que va a ser muy baja la afluencia de gente y eso también es un mensaje que le da la sociedad a la política tradicional. Sentimos que las campanas electorales no interpretaron los problemas básicos de la gente y no logro entusiasmar a la gente para venir a votar. Quizás ese sea el mensaje que da la gente hoy”.

“Nosotros hicimos una campaña sin baners, sin mesitas, si no hablando de los problemas cotidianos de la gente y creo que fue bien recibido porque en general fue una campaña que se la vio muy alejada de los problemas de la ciudadanía”, subrayó el edil.

Por otro lado, Refina González, precandidata de Patria Grande dentro del frente peronista Más para Santa Fe planteó que “hoy la ciudadanía nos da su mensaje. Es importante que lo escuchemos para estar cerca de los problemas de la ciudad y poder ofrecer alternativas”.