Lisandro Cavatorta buscará revalidar su banca en el Concejo Municipal por fuera del armado del PJ oficial, pero defendiendo los postulados del peronismo. Junto a Julia Irigoitia encabezan la lista Resolver, con el objetivo de llegar a las generales con un importante caudal de votos.

El concejal se diferenció de la lista que encabeza Juan Monteverde y sostuvo: “Algunos negaban al gobierno de Alberto (Fernández) y (Omar) Perotti, y nosotros estábamos haciéndonos cargo del gobierno al que pertenecíamos”.

¿Qué mirada tenés sobre la oferta del peronismo a nivel local para estas elecciones?

Al peronismo se lo banca en las buenas pero también en las malas. Yo fui el primer concejal peronista que le dijo a Anibal Fernández que no estaba entendiendo el problema de Rosario, porque estaban muriendo inocentes. Ahí había que bancar al peronismo. Era en el recinto donde había que bancar al peronismo.

Esto no es una cuestión de listas, nosotros tenemos que liderar un espacio desde el peronismo, no del progresismo en el Concejo. Hay que volver al peronismo clásico, quizás nos distrajimos en los últimos años. Que el trabajo y la familia ordenen el resto. Hay que ser mejores, hay que mejorar lo público, gestionar mejor y no enredarnos en que si los medios nos dan bolilla o no.

¿Hay posibilidad de unidad de todos los espacios del peronismo en el corto plazo o para las elecciones a intendente?

Ya nos vamos a poner de acuerdo, nosotros creemos en la unidad. Tenemos un modelo de ciudad. Los frentes electorales son herramientas para ganar elecciones, pero el que tiene que gobernar es el peronismo.

Nosotros ya fuimos gobernados por el frente progresista. Ahora mucho del PJ se parece al frente progresista. Se puede crear un frente con sectores del progresismo, pero para gobernar tiene que haber una alternativa peronista.

¿Dónde están las diferencias dentro del justicialismo hoy en día?

Muchos están preocupados en ganar y no en armar equipos de gestión. Muchos me propusieron protagonizar en elecciones anteriores, pero no solo hay que ganar, hay que gobernar. Muchas veces nos distrajimos con tratar de distribuir cargos en vez de elegir a los mejores. Cuando gobernas bien los melones se acomodan solos.

¿Qué cuestiones están en juego en esta campaña electoral?

Ahora hay un carrera de ver quien se hace mas el sheriff. La sensación de inseguridad es parte de la seguridad. La gente no solo tiene que estar segura sino sentirse segura. Por eso hicimos la noche de los barrios, como se hizo en Empalme Graneros con 50 mil personas en la calle. Cuando la gente siente que le prestas atención, también aporta. La secretaria de control tiene un presupuesto para una ciudad como Casilda. Si asignas recursos y tenes un equipo eficiente, tenes la mitad ganada.

¿Qué buscaste transmitir con la campaña de los baños públicos?

No es una cuestión menor lo del baño público. Eso es una doctrina política. Los temas de resolución de problemas de la gente es el fin de la política. Nos distrajimos mucho sobre ideologizando demasiado. Si no hacés política para interpretar los problemas de la gente, estás perdiendo el fin de la política. Lo del baño lo hacemos simbólica y profundamente.