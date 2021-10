Viene ocurriendo con demasiada frecuencia. Cada vez que se organiza un debate en nuestra ciudad, para cualquiera de las tres categorías que se votan el próximo 14 de noviembre, hay una silla vacía: la correspondiente a la cabeza de lista de Juntos por el cambio.

Sin dar mayores explicaciones, el frente macrista viene pegando el faltazo a todos los espacios de intercambio y discusión política. Algo preocupante si se tiene en cuenta que se esta compitiendo por bancas legislativas, donde la oratoria y sobre todo la capacidad de escucha y de generar consensos son cosas para nada accesorias. En ese sentido, hay que reconocerlo, Juntos por el Cambio es consecuente: hace en campaña lo que después hará en sus bancas.

Veamos si no el caso de Ana Laura Martínez. “Anita” es una de las edilas con menos proyectos presentados en la historia municipal reciente. También, y eso que tiene competencia, va puntera en el triste torneo del absentismo a las sesiones. Aspirante a renovar su mandato, Martínez insiste en el método que tantos resultados le dio: no concurrió al debate de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), ni tampoco al que organizó el Movimiento de Unidad de Ciegos y Ambliopes de Rosario (Mucar). Al de la UNR ni se molestó en enviar una justificación. Al del Mucar tampoco, pero al menos tuvo el decoro de no dejarlos plantados: envió en su lugar al también periodista Charly Cardozo, tercero en la lista.

En el debate de candidatos a senadores, Carolina Losada, la aspirante porteña a ocupar una banca por Santa Fe, se ausentó sin aviso. El que puso la cara fue Dionisio Scarpin, intendente de Avellaneda y uno de los alfiles defensivos del macrismo ante la intentona de Vicentin. Toda una señal de quien está detrás de la fachada “antipolítica” que representa Losada.



Consultado ante estos abandonos, un asesor del frente sostuvo que “ir estos debates no convienen, porque son tribunas chicas, que valen poco, pero que igual siempre te dejan a tiro de cometer algún error que te salga caro. Se está más cómodo en las redes, donde si te dan un palazo, ignorás, o incluso bloqueás, y listo”.

Sin embargo, desde Juntos por el Cambio aseguran que “sí o sí” concurrirán al debate organizado por el grupo Televisión Litoral en el programa De 12 a 14. Se ve que para el macrismo provincial hay algunas tribunas que valen más que otras.