Los candidatos al Concejo se tiraron varios palos: las frases más picantes

Con puntualidad comenzó el debate en la Facultad de Ciencia Política de la UNR entre los candidatos más votados de las últimas elecciones PASO, entre los cuales la única mujer, Anita Martínez (Cambiemos) pegó el faltazo. De esta forma participaron Lisandro Cavatorta (Frente de Todos), Juan Monteverde (Ciudad Futura), Ciro Seisas (Frente Progresista) y Miguel Tessandori (Alianza Mejor), cuatro de las cinco fuerzas más votadas en las PASO del pasado 12 de septiembre.

El primer tópico que desarrolló cada candidato comenzó caliente, ya que es nada menos que ‘Seguridad, integración y violencia’, y allí se evidenciaron los posicionamientos encolumnados de cada candidato respecto del Ejecutivo, donde los delfines del intendente Pablo Javkin y del gobernador Omar Perotti defendieron sendas gestiones, mientras Tessandori reclamó dónde está la inversión millonaria de Nación para la seguridad y Monteverde criticó a Cavatorta de hacer “denuncias con camarita” en vez de entrar en los barrios a mejorarlos.

Lisandro Cavatorta acentuó primero en que “el principal problema de la ciudad no es la inseguridad, esa es la principal preocupación, pero es la consecuencia de la desigualdad y la falta de trabajo”, y reclamó al resto reconocer “que estamos mal y que hay que hacer mas”, aunque aclarando que “desde el Gobierno de Perotti no empezó la inseguridad: vi cómo hace 12 años llegó y creció y se disputó lugar el narcotráfico en la ciudad”. Para jactarse: “Con Del Frade soy el único periodista rosarino q mostró una propiedad de Los Monos”.

Tessandori siguió después en tono queja: “Estoy cansado que el gobierno de turno mande gendarmes y dinero que después no se utiliza. Son parches que tapan la bicicleta. Esto responsabilidad de los gobiernos que hubo en los últimos 20 años sin dudas”.

El candidato Ciro Seisas analizó: “Muchas veces se confunden los temas y hay que ser concretos para que Rosario vuelva a ser una ciudad de paz. Ya no hay pibes jugando en la vereda y es triste. Lo que podemos hacer es dar mejor ciudadanía como concejales, no tenemos fuerza policial local ni armas para salir a castigar delincuencia, sí podemos llevar cloacas, abrir las calles a los barrios, escuchar de primera mano lo que está pasando. Mejorar ciudadanía”.

Fue entonces que Monteverde recalentó el debate: “Rosario es la ciudad mas violenta porque el narcotráfico desató una guerra en la que los pibes pobres son la carne del cañón y no se llevan la gran tajada del negocio. Se cuadriplica la tasa nacional de homicidios, es la capital del lavado de dinero, y eso se logró ante los ojos de los poderes político y mediático”.

De esta forma, el referente de Ciudad Futura apuntó: “Si cortamos el lavado, se corta la violencia. Desde que asumí en el Concejo llevamos un proyecto que ningun edil quiso discutir que se llama Agencia de Justicia Urbanística, para ir contra la ruta del dinero narco. Si la ciudad no se pone a analizar las inversiones, el narcotráfico no se va a erradicar”.

Fue entonces el primer misil, dirigido a Cavatorta: “Hemos militado años en Nuevo Alberdi poniendo el cuerpo, no contando con una camarita lo mal que está todo, evitamos q se privatice la última tierra de la ciudad con dinero narco”.

Entonces el candidato del Frente de Todos respondió al ex concejal y candidato: “Hace tres o cuatro años hacíamos una nota con mi camarita Juan frente al parque la Arenera, denunciando cómo el proyecto MAUI no terminaba el parque. Logramos que en un mes lo hagan, juntos, yo te apuntaba con la camarita”. Despues desvió el agravio apuntando directamente con la declaración de hace varias semanas del propio intendente Javkin, que reclamó a estado provincial y nacional “que nos cuiden”.

Más cruces

En torno al tópico debatido sobre juventudes, acceso a la vivienda, cultura y educación, Ciro Seisas planteó a Lisandro Cavatorta que no debería jactarse de tener línea directa con ministros por ser de un partido político, ya que todos deberían poder reclamar las obras para la vivienda que a los jóvenes les hace falta. Entonces Lisandro respondió: “Ciro el jueves a la mañana nos reunimos con la ministra Silvina Frana, vos y cualquiera puede reunirse con los funcionarios. Somos solamente un puente. El cuello de botella es un solo problema, el suelo, no quiero escuchar a un político decir cuando escucha un reclamo que no es su área, como suelen decir. Hay que hacer un organismo de acción conjunta de Nación, Provincia, Municipalidad y vecinos para generar vivienda”.

Sobre el eje de economía y sustentabilidad: alimento, trabajo, ambientalismo, Ciro defendió que el Concejo haya avanzado con los planes de revitalización del centro “legislando con las inversiones privadas para renovar San Juan, Maipú y Córdoba, ya que el centro es de toda la ciudad, y los barrios van a consumir”.

Monteverde reflexionó en este eje que “la pandemia mostró la decadencia que generó el desarrollo con fines de lucro”, y es por eso que “hay que discutir el modelo de producción del alimento y su consumo: el Congreso dio la espalda a la Ley de Etiquetado importante”.

Cavatorta por su parte aseguró que “el acento es el modelo de producción económica, acortar la distancia entre productor y consumidor, generar empleo, para eso queremos instalar más parques industriales, que hace años en Rosario no se realizan. Los invito candidatos a sumarse a una reunión la semana que viene con el ministro de Economía Walter Agosto, donde le voy a proponer la quita de impuesto a Ingresos Brutos por tres años a la industrias que se radiquen en la ciudad, y proponer también la quita del DREI a las Pymes”.

Tessandori fue en esta ocasión quien enfrentó al resto de los candidatos, diciendo que escucha “propuestas de grandes obras e industrias, hablar con ministros, cuando hay que generarle trabajo a la gente”. En este sentido expresó: “No vi propuestas en el Banco Municipal. Hay que dar créditos a los microemprendedores porque no se puede vivir en un país con 50% de inflación anual. Podemos hacer 10 mil puentes, pero la gente necesita que le den trabajo, que es la dignidad”. Y reclamó que el presupuesto se enfoque alguna vez en la educación, “en vez de subsidiar errores endémicos”.

Género, entre varones

Finalmente se ingresó en el tópico de Igualdad e inclusión: feminismos y disidencias, donde Seisas destacó que “es lamentable la ausencia de la única candidata mujer cuando nos toca pelear contra la violencia y no está la voz de la única mujer que venga a defender la igualdad de género. Pero hablemos de igualdad en general: Rosario tiene su Secretaría de Género, y el primer Gabinete paritario entre hombres y mujeres. Debemos lograr la autonomía económica en las mujeres, en parto respetado.

Monteverde destacó que con el advenimiento de las mujeres a la calle, “la política quedó vetusta”. Y Rosario según el referente de Ciudad Futura “estuvo a la altura, con la creación de la Comisión de Feminismos es la que mejor funciona en el Concejo, con más de 120 instituciones asesoras que se reúnen cada semana. Esa forma es la que hay que hacer: política con la gente, no con un ministro”, lanzó contra el candidato de Perotti que hablaba de reunirse con los funcionarios provinciales.

Cavatorta recogió el guante y aseguró que hay que cambiar la sociedad, y que por eso el gobierno que defiende dispuso que se haga un Ministerio de Igualdad y Género, “con el presupuesto de un ministerio que triplicó el número que tenía en la Secretaría anteriormente. Hay que dejar de poner el acento en la palabra Género y ponerla en la palabra Igualdad. A mi hija no le importa qué sexualidad va a tener, hay que trabajar hoy en ser iguales. Igualdad en tareas domésticas por ejemplo”.

Con astucia Monteverde respondió a Cavatorta: “googleá ‘mansplaining’, es lo que acaba de hacer el candidato al indicarle al movimiento de mujeres lo que deben cambiar. Ellas no necesitan que un varón les diga lo que tiene que hacer. Hay que dejar de pararnos en el banquito para dar órdenes y de competir entre nosotros, debemos mirar nuestras propias prácticas de violencia y aprender, abrir la mente para escuchar”.

Cavaorta recogió el guante y aclaró: “Proponer un debate no es decir lo que las mujeres deben hacer, y entendí el concepto. Uno viene a decir lo que siente y con propuestas concretas, plantear desafíos al futuro, donde no haya que hablar de cupos, pero lamentablemente hoy hay que hacerlo. Perdonen que diga lo que hay que hacer”.

Tessandori por su parte, ante tema escabroso anuló desde el comienzo: “No hay tema de discusión, estamos desviando lo más importante”, y desvió a otro tema: “Avalo la igualdad, pero no se puede persistir en los índices de pobreza, porque se van a seguir multiplicando las violencias d género porque las mujeres no van a encontrar otra salida. Hay que protegerlas de otra manera para que puedan mantenerse. Por encima de la igualdad, hay que hacer que los pibes tengan un futuro, vivan decentemente y sean libres con seguridad, educación y trabajo”.