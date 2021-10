Este martes se realizará en la Universidad Nacional de Rosario (UNR) el primer debate público de candidatos y candidatas a senadores nacionales de cara a las elecciones generales y, como ocurre habitualmente, hay algunos que tienen rodeos.

Participarán 6 de los 9 candidatos que superaron el piso electoral en las PASO: Marcelo Lewandowski (Frente de Todos); Clara García (Frente Amplio Progresista); Mercedes Meier (Soberanía Popular); Jorge Boasso (Primero Santa Fe); Patricia Frausin (Somos Futuro); e Irene Gamboa (Frente de Izquierda y de los Trabajadores).

Betina Florito (Unite por la Libertad y la Dignidad) y Juan Domingo Argañaraz (Podemos), ambos ligados al movimiento celeste, avisaron que no participarán. Pero el mayor ruido lo produjo la ausencia, hasta ahora, de Carolina Losada, la ganadora de las internas en Juntos por el Cambio, fuerza ganadora a nivel provincial. En su lugar propone que vaya quien la acompaña en la fórmula, Dionisio Scarpin, actual intendente de Avellaneda.

Fiel a su estilo, Boasso picanteó en Twitter: "Me informan que la candidata Carolina Losada no va al debate. Concurriría su segundo. No es bueno para la democracia Sra".

El debate

Será a las 18 en el en el Espacio Cultural Universitario de calle San Martin 750 (cerrado al público) y el cual será emitido en vivo por Radio Universidad (103.3) y por el canal oficial de Youtube de la UNR.

Habrá una presentación de cada candidato de 1 minuto 30 segundos. Luego, iniciará el desarrollo de los 4 ejes temáticos elegidos: Seguridad; Ambiente y desarrollo sostenible; Federalismo; y Educación, en ese orden. En cada eje los candidatos tendrán 2 minutos cada uno para exponer, y al finalizar la ronda tendrán 1 minuto adicional para agregar una idea o hacer una réplica o una pregunta a otro candidato. Por último tendrán 1 minuto para hacer un cierre del debate. El orden inicial se establecerá por sorteo.

Seguilo acá: