Con aporte de Transporte de Nación, inauguraron la nueva terminal de ómnibus de Santa Fe

Las mejoras en la terminal de ómnibus de Santa Fe formaron parte del Plan de Modernización del Transporte que impulsa el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Transporte, a cargo de Diego Giuliano, en todo el país, generando nuevos puestos de trabajo y un mejor servicio a todos los usuarios y usuarias de transporte público, alrededor de 400 mil por año.

La Secretaria Gestión de Transporte de la Nación, Jimena López, aseguró: "Esta inauguración es muy importante porque una terminal es la puerta de entrada a una ciudad. Desde el año 60 que esta terminal no tenía inversión y no es lo mismo recibir a alguien en un lugar donde no están dadas las condiciones, que hacerlo en una terminal segura, pintada, con inversión de un Estado presente. Esto cambia totalmente la dinámica porque tener una buena terminal permite subir los índices de turismo, aumentar la llegada de gente a nuestra casa, para que justamente la gente se sienta más segura y más cuidada a la hora de circular".

"El Ministerio de Transporte está presente de todas las formas posibles en todas las modalidades del transporte y proponemos que sea federal y de calidad. Hay una inversión muy grande en toda la provincia y esta terminal particularmente es una de las 39 terminales finalizadas que tenemos a lo largo y ancho del país. A su vez en la provincia de Santa Fe hay 23 obras que ya fueron terminadas y 17 más en ejecución que tiene que ver con el plan integral de transporte pensado, ejecutado y gestionado por el ministro Diego Giuliano", puntualizó.

"Creo enormemente que quienes componemos el Estado tenemos una responsabilidad para con nuestra ciudadanía en mejorarle la calidad de vida cotidiana. Una terminal siempre le sirve a la localidad, al turismo, a la gente, a quien necesita conectarse con el resto de las localidades. Hoy es un día de festejo para todos y para todas", finalizó Jimena López.

Por su parte, el Intendente Emilio Jaton declaró: "Este es uno de los lugares más queridos que tenemos en la Ciudad de Santa Fe y más olvidados a la vez. Siempre entrábamos por aquí y no sabíamos qué nos esperaba, cómo íbamos a tomar un colectivo, cuál era la imagen que tenían los que llegaron a la ciudad de Santa Fe. Por eso era importante hacer esta obra, y hacerla de esta manera, en un compromiso de la Nación con la Municipalidad en forma conjunta, sin importarnos de dónde veníamos, enfocados en cambiar esta realidad."

Del evento también participaron Martín Gainza, Vicepresidente de Trenes Argentinos Cargas; Eliana Gramigna, Directora de Trenes Argentinos; Mariano Granato secretario General de la Municipalidad de Santa Fe y Paola Pallero, directora de la Agencia Santa Fe Habitat, entre otros.

Las tareas, que contaron con una inversión estimada de 142 millones de pesos, entre aportes del Ministerio de Transporte Nacional y el municipio local, incluyeron trabajos en el interior de la nave central, en el ala sur y en el frente del edificio ubicado sobre calle Belgrano al 2900. También se realizaron remodelaciones internas, y fueron iniciadas otras en el frente del edificio, donde se removieron antiguos ingresos y se delimitaron los nuevos. Asimismo, fue contemplada la accesibilidad en ingresos y egresos, así como también, la ampliación de escaleras y veredas, la conformación de jardines verticales y una zona de pavimento articulado para el arribo de los subsistemas de transporte.