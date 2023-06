“Atado con alambre”, "mirame y no me toqués", “pendiendo de un hilo”, cualquiera de estas frases podría caber en la situación del transporte de pasajeros según la visión del gobierno provincial, pese a que se levantaron las segundas 24 horas del paro de colectivos. El secretario de Transporte de Santa Fe, Osvaldo Miatello, dice que el arreglo fue solo “un parche”, y reconoció que la situación “sigue siendo crítica” por lo que no descartan nuevos conflictos en breve.

El aumentó de las partidas de subsidios al interior de 7 mil a 9 mil millones mensuales implica que Santa Fe también tenga que aumentar sus aportes desde julio y por 90 días. "De este modo, suponemos que tendremos que aportar unos 1.100 millones de pesos”, se queja Miatello quien tuvo discrepancias manifiestas contra el ministro de Transporte de la Nación, Diego Giuliano, otro rosarino.

“Recién hemos recibido y firmado los convenios de mayo y junio, con las sumas que veníamos recibiendo. Estamos al filo. El aumento de subsidios es planteado por Nación como adelanto, lo que quiere decir que, en algún momento, habrá que reponerlo”, dijo en LT8.

“El tema trasciende al transporte. Se trata de la existencia de dos países”, reflexionó Miatello como forma de describir las asimetrías en cuanto a los fondos que recibe el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y el interior del país.