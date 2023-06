Carolina Losada volvió a arremeter contra su contrincante en la interna de Unidos para cambiar Santa Fe por la candidatura a la gobernación y afirmó que lo que la distancia de Maximiliano Pullaro excede lo electoral, y tiene que ver con una moral y una ética. Insistió con los supuestos vínculos del candidato con el narcotráfico y lo calificó dentro de los viejos liderazgos que fracasaron.

En una entrevista en exclusiva con La Nación la precandidata a gobernadora por la lista Es con vos afirmó que la diferencia con el ex ministro de seguridad Maximiliano Pullaro, “no tiene que ver con lo electoral. La disputa con Pullaro es moral y ética”.

“Tiene que ver con lo que pensamos respecto de cómo se maneja la policía. Yo creo que la policía no tiene que ser corrompida por el poder de turno y él tiene demasiado que explicar respecto del trato que tuvo con la policía cuando fue ministro de Seguridad”, explicó la precandidata.

Consultada sobre los supuestos vínculos de Pullaro con el narcotráfico, afirmó que es algo que tendría que explicar el candidato. Sin embargo, añadió: “Sí sé que hay una persona de confianza de él [Alejandro Druetta], que está presa por narcotráfico, y que Pullaro la puso en drogas peligrosas. También sé que hay audios que lo vinculan con corromper a los policías con los ascensos. ¡Él ascendía a policías a los que les daba los resultados de los exámenes! Son audios que existen desde que él era ministro, no son nuevos”.

Planteadas las profundas diferencias aseguró tras las PASO no trabajará junto a Pullaro independientemente de los resultados. “Yo no voy a estar con una persona con la que tenga diferencias éticas y morales”.

En este punto afirmó que estas diferencias además, exceden al candidato santafesino y alcanzan a con quién se referencia él a nivel nacional: Martín Lousteau. “Estamos hablando del creador de la 125 y el ministro de Economía de Cristina Fernández de Kirchner. No me representa ni en lo que es ética y moralmente para la provincia, porque corrompió a la policía y tuvo personas alrededor a personas vinculadas al narcotráfico, ni tampoco con su referencia a nivel nacional, que es el autor de la 125”.

“Yo represento a una provincia cuyo ingreso más importante es el campo, la agroindustria. ¿Voy a estar con la persona que le quiso meter la mano en el bolsillo a la gente del campo? De ninguna manera”, cerró Losada.

En relación a cómo tomarán los votantes de Unidos para cambiar Santa Fe esta definición que no pareciera sumaren un escenario de PASO, afirmó que está segura que de ganar la interna los votantes de Pullaro la acompañarán. "Yo creo que sus votantes me van a acompañar a mí si gano la interna. Estoy segura. Pullaro es más de lo mismo, lo que viene siendo. El que no quiso, no supo y no pudo. ¿Cómo antes no pudo y ahora va a poder? Tenemos que elegir entre lo viejo y lo nuevo. Entre los nuevos liderazgos y los que ya fracasaron.