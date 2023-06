Cristina subió una foto junto a Daniel Scioli en su despacho y la militancia Twittera lo celebra. Tras recibirlo la vicepresidenta aseguró que mantuvieron una charla “con sinceridad y con el respeto de siempre” y afirmó que seguirán trabajando que es lo que hay que hacer.

Es la primera reunión que tienen el embajador en Brasil y la vicepresidenta, tras la decisión de Scioli de declinar su candidatura. Horas posteriores al cierre de lista mantuvieron una charla telefónica en la que, según trascendidos periodísticos, Scioli habría asegurad sentirse traicionado por Alberto y su equipo.

Según se indicó en distintos medios con llegada a la Casa Rosada, desde el ‘albertismo’ no le atendieron el teléfono durante toda esa jornada de negociaciones, hasta que todo estuvo definido, e incluso le ocultaron la oferta que la vicepresidente había hecho para que encabece la lista de diputados. Con todos estos condimentos, es posteo de la vicepresidenta fue más que celebrado entre la militancia, que ve en Scioli a un ‘leal’.

Tras detallar que con Daniel Scioli se conocen desde el año 1997, cuando ambos eran diputados nacionales, escribió: “Hablamos mucho, con sinceridad y con el respeto de siempre. Me transmitió que su vocación es ayudar y colaborar como un compañero más, y me puso muy contenta cuando me contó que mañana Sergio Massa, el Ministro de Economía, lo va a recibir para abordar cuestiones vinculadas a la relación bilateral Argentina-Brasil”.