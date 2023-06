La primera aparición pública de Cristina Kirchner junto a Sergio Massa como candidato a presidente no se hizo esperar y llegó este lunes, a menos de tres días de anunciar la fórmula de unidad, en un acto en la Aeroestación Militar Aeroparque, donde se presentó la recuperación del avión Skyvan PA-51 utilizado para los “vuelos de la muerte” durante la última dictadura cívico-militar.

En el acto, encabezado por la vicepresidenta y el Ministro de Economía, estuvieron presentes las Abuelas de Plaza de Mayo y representantes de organismos de DD.HH. Sobre la recupaeracín del Skyvan PA-51, Massa aseguró que significa “un símbolo de la recuperación de los derechos individuales en la Argentina” y agradeció a Cristina por involucrarse en la tarea.

Crsitina cerró el acto y tras las palabras alusivas a la recuperación de la aeronave y su valor para las causas de memoria, verdad y justicia, se refirió al cierre de lista de cara a las Primarias Abiertas Simultaneas y Obligatorias (PASO).

Primero, marcó la necesidad de que haya en el país una ley en contra del negacionismo. “No se la necesitó hasta 2015, pero a partir de esa fecha comenzó una tarea con ingente apoyo mediático. El mismo que los militares tuvieron desde el '76 al '82 para hacer lo que hicieron. Así que desde 2015 se hace necesaria una ley de negacionismo”, afirmó la mandataria.

En relación a las PASO aseguró que fue Alberto Fernández quien se había empecinado en que haya internas, aunque los gobernadores, distintos dirigentes sindicales y ella misma consideraban más oportuno una lista de unidad. “Además de interpretación de texto, hay que interpretar contextos”, aseguró la vicepresidenta en relación a la poca conveniencia de desgastar el espacio político que integra en una discusión interna, siendo gobierno en un contexto de crisis.

“Hasta 24 horas antes del cierre de lista, teníamos a la Ministra de Desarrollo Social de nuestro gobierno planteándole una interna al gobernador de la provincia, y a nuestro embajador en Brasil ya lanzado para las PASO”, plenteó Cristina. También aseguró que si el peronismo hubiera ido a intenas, el candidato de su fuerza política era Wado. "No se puede obligar a la gente a hacer algo que no quiere o ir a donde no quiere. Por lo que le dije a Sergio que si había PASO, nuestra fuerza iba a ir a con una lista y nuestro candidato era Wado”.

En este sentido afirmó sobre ‘el hijo de la generación diezmada’ que “sus valores, su convicción, su pertenencia a un proyecto colectivo, es de muy pocos. De poquitisimos les diría”. Recuperó su historia de vida y aseguró que ante el deseo de unidad de los gobernadores y la conveniencia de esto, quien de ninguna manera lo iba a querer como candidato era el presidente, nadie más.

Finalmente aseguró que “la política es conducir el desorden y tratar de ordenar de la mejor manera posible para hacer las transformaciones que la sociedad requiere. Y si aún no se puede transformar, al menos tratar de hacerles un poco mejor la vida”.