Video: Frigerio elogió a un jefe policial que investigó la justicia en una causa narco

El ex Ministro del Interior de Macri ponderó a Néstor Roncaglia, ex Jefe de la Federal. Su nombre apareció en una causa en la que fue condenado el ex Jefe de la Delegación Santa Fe de la PFA: recaudaban dinero y drogas provenientes del narcotráfico.