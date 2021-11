"Yo les quiero decir a todos los narcos, a todos los delincuentes, que acá en Entre Ríos no se metan, que estamos con mi amigo Néstor Roncaglia, el mejor Jefe de la Policía Federal de la historia de la Argentina, y le vamos a pegar una patada en el traste, y los vamos a meter en cana". Con esa frase cerró su campaña el candidato a diputado nacional por Entre Ríos, Rogelio Frigerio, en una escuela de Concordia.

Lo que omitió Frigerio es que Roncaglia, ex Jefe de la Policía Federal durante la gestión de Patricia Bullrich en el Ministerio de Seguridad, estuvo en la mira de la justicia federal de Santa Fe en una causa narco. Hace apenas unos días, el Tribunal Oral Criminal de Santa Fe condenó al ex comisario Marcelo Lepwalts, quien estuvo al frente de la Delegación Santa Fe de la PFA, a cuatro años y seis meses de prisión al encontrarlo coautor del delito de asociación ilícita. "Lechuga" Lepwalts ya había sido condenado en abril por media docena de delitos cometidos en cumplimiento de sus funciones relacionados con el narcotráfico.

En el juicio se demostró que Lepwalts y sus subalternos llevaban adelante un mecanismo recaudatorio no sólo de dinero, sino también de estupefacientes, de parte de personas vinculadas al narcotráfico.

Durante el desarrollo de esa causa, uno de los testigos clave se refirió a una suerte de sistema piramidal de recaudación. Y lo hizo con lujo de detalles. "Es muy común dentro de lo que se llama la Jefatura de la Delegación Santa Fe, cada Jefe que ocupa el cargo de Delegado, tiene que cumplir con un mandato de sus superiores inmediatos, que es el área con asiento en Rosario, a quienes mensualmente se les debe hacer llegar el denominado sobre del cual se sabe que contiene dinero, no así el monto”, explicó.

"Cada sobre contiene un monto de dinero determinado de antemano que a medida que va escalando en la estructura policial, en cada estamento queda una parte de dinero del mismo, hasta llegar a un monto que le corresponde al Jefe de Policía, quien actualmente es Roncaglia”, precisó. El mismo Roncaglia que ayer Frigerio, ex Ministro del Interior de Mauricio Macri, ponderó en el cierre de campaña.

No es un secreto la relación entre ambos: de hecho Roncaglia participó activamente de la campaña. "Con Frigerio tuve varias charlas, y en una reunión me manifestó sus aspiraciones políticas. Lo veo preocupado por Entre Ríos, y lo veo como un buen precandidato para la provincia. Es súper coherente y no le gusta el conflicto", declaró ex el jefe de la PFA en una entrevista.

Interna al rojo vivo

Las peleas dentro de Juntos por el Cambio en Entre Ríos involucran fuertes acusaciones sobre armado de causas y carpetazos para definir candidaturas. Lucía Varisco, hija de Sergio Varisco, ex intendente de Paraná condenado a 6 años y medio de prisión por narcotráfico, sostuvo que esa causa fue armada por Frigerio y Roncaglia: "Venimos denunciando todas las irregularidades que existieron en la causa contra mi papá, en las cuales Néstor Roncaglia tuvo un rol clave como jefe de la Policía Federal que respondía a las órdenes de Bullrich, y que ahora no casualmente es colaborador de Frigerio en su campaña”, sostuvo Lucía en Twitter. Su padre falleció en mayo de este año.