Este jueves se concretó finalmente la destitución de Marcelo Sain del Organismo de Investigaciones del Ministerio Público de la Acusación. Así lo decidió, por mayoría, la Asamblea Legislativa. Esto ocurrió pese a que la justicia aún no se expidió sobre la cuestión de fondo, y pese a que el peronismo, a través del Jefe del Bloque Justicialista de la Cámara de Diputados, Leandro Busatto, pidió un cuarto intermedio hasta tanto la jueza resuelva.

El principal argumento para expulsar a Sain del MPA, es la publicación de una serie de tuits que según el senador por el departamento General López, Lisandro Enrico, encuadran bajo la figura de "actividad proselitista" a favor de la gestión del gobernador, Omar Perotti.

Durante su alocución, la diputada justicialista Matilde Bruera manifestó su sorpresa ante la decisión de avanzar contra Sain por una serie de tuits, ignorando por ejemplo que hace unos años el presidente de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, Rafael Gutiérrez, declaró ante la prensa que evaluaba la posibilidad de ser candidato a gobernador, ante un ofrecimiento que le habían hecho "amigos del Partido Justicialista".

Cabe recordar que la Legislatura también pasó por alto la declaración de Sain ante la Comisión de Acuerdos, en la que sostuvo que las acusaciones contra él partieron de integrantes del MPA con militancia en la Unión Cívica Radical, a los que individualizó uno por uno.

Algo que quedó expuesto también es que quien asumirá en reemplazo de Sain en el OI viene del mismo sector político que impulsó la destitución de Sain. Se trata de Víctor Moloeznik, asesor del Ministerio de Justicia en tiempos de Hermes Binner, luego Subsecretario Organizador de la Policía de Investigaciones durante la gestión de Raúl Lamberto como Ministro de Seguridad, con Antonio Bonfatti como gobernador. Hace unos días, declaró ante los medios que habían quedado expuestas las "irregularidades" de, en ese entonces, su superior.

En la sesión de hoy, el diputado Busatto mostró cómo Moloeznik dejó en claro sus posturas políticas en Twitter, antes de asumir en el Ministerio Público de la Acusación. En esa red social despotricó contra "el periodismo k", "K12", sostuvo que a la entonces presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, "le está fallando la medicación", reivindicó a Lisandro Enrico, calificó de "chorizos" a "los de La Cámpora", que la actuación de Perotti en un debate de 2015 fue "un desastre, sólo sanata, volver al siglo XIX" y que lo peor de Perotti era "el pedorro vuelo intelectual". "Acá parece que se discute que porque alguien es peronista quizás investigue a los otros. Con ese criterio ¿quién me da garantías a mí de que no me va a investigar sólo por ser peronista?", enfatizó Busatto.

En un momento en el que se discute la parcialidad de un funcionario a través de lo que expresa en Twitter, y se define una destitución en base a eso, las expresiones de quien ahora quedará a cargo del Organismo de Investigaciones, como mínimo llaman la atención.