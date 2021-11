Con el 83,37% de las mesas escrutadas en la provincia de Santa Fe, se confirma que Marcelo Lewandowski será uno de los senadores nacionales por Santa Fe. La lista del Frente de Todos obtuvo alrededor del 30% de los votos, porcentaje similar a las PASO, y sólo contará con un representante en el Congreso de la Nación. Los dos restantes quedaron para Juntos por el Cambio.

Desde el escenario del búnker montado en la sede de Central Córdoba, el periodista deportivo resaltó "jamás nos vamos a poner tristes porque estamos convencidos de lo que hacemos, nuestro rumbo, nuestro camino". "Cuando apoyemos la cabeza en la almohada vamos a dormir tranquilos sabiendo que dimos todo y que luchamos para que esta Argentinas sea mejor y vamos por el rumbo correcto", señaló.

En ese sentido, destacó que desde su espacio seguirán insistiendo por "esa Argentina que quiere el trabajo recuperar las industrias cada vez más, sacar a nuestros jóvenes con futuro, estudio, esperanza". "No hay ánimos desde chiquito para ser narcos, ellos quieren trabajar, estudiar y ser alguien en al vida", remató en alusión a los polémicos dichos de la senadora electa de la oposición, Carolina Losada.

En otro orden de cosas, lamentó que su compañera María de los Ángeles Sacnun no haya podido renovar su escaño. "No me pone bien que una compañeraza como Marilin no haya podido entrar, pero la vamos a tener trabajando muy cerca porque ha sido muy valioso este trabajo que ha hecho en estos seis años. Le ha puesto el hombro a la política santafesina, nacional y seguramente nos va a acompañar", subrayó.

Por último, Lewandowski aprovechó la ocasión para resaltar el apoyo que ha recibido desde su primera elección en el departamento Rosario. "Nos volvió a dar un triunfo y eso se los quiero agradecer. Quiero agradecer a mi ciudad que está sufriendo, que está lastimada y sin embargo ha confiado nuevamente y créanme que no los vamos a dejar solos y que vamos a hacer lo imposible para devolverle a este pedazo de Argentina la paz, el trabajo y la dignidad", expresó.

Asimismo, no quiso dejar pasar la ocasión de agradecerle también a "muchas comunas del sur de la provincia" donde se posicionó como el candidato más votado.

También se refirió al centro y norte de Santa Fe, donde son muy pocas las localidades que lo eligieron. "Quizás no hayamos podido dar el mensaje, caminar por esos lugares para que nos conozcan y sepan cuáles son nuestras propuestas. Vamos a trabajar por todos los santafesinos. A partir del 10 de diciembre seré el senador de toda Santa Fe, por la grandeza de toda la bota que tiene que ser el corazón productivo de la Argentina", agregó.

Por último, el senador electo no dejó pasar la oportunidad de recordar los embates de JxC. "Miren el pasado reciente, cuando se fugaron un montón de millones de dólares y endeudaron a los argentinos. Las fábricas cerraban y no había pandemia. Aumentó la pobreza y no había pandemia. Que nadie se arrogue esa superioridad de ponerse arriba y marcar con el dedo quién es mejor o peor. Eso es soberbia", concluyó.