Los santafesinos que recibieron la primera dosis de la vacuna Covishield a fines de febrero y principio de marzo están cerca de llegar a fecha límite (90 días) que se estableció para aplicar la segunda dosis y empieza a incrementar su ansiedad para completar el cronograma de inmunización.

Ante la cercanía de la fecha límite que se sugirió en un principio, las autoridades sanitarias de la provincia comunicaron que el plazo sigue siendo razonable y esperan que en la próxima semana lleguen más vacunas para reforzar al sector de la población que solo cuenta con una dosis.

"No son 90 días exactos, es un punto de referencia que pueden ser 80 o 100", indicó el coordinador del vacunatorio de la ex Rural, Sebastián Torres, en diálogo con el móvil de Sí 98.9. "En estos días estamos a la espera de que lleguen más vacunas, así que no nos preocupa", comentó el funcionario, a la hora de analizar el arribo de más dosis.

Según anticiparon desde el gobierno nacional, este viernes arribarán al país 861.600 dosis de AstraZeneca a través del mecanismo Covax, de la Organización Mundial de la Salud.

"A partir de la aplicación de la primera dosis, que queda registrado en nuestro Sistema de Atención Primaria (SICAP) y de ahí otorgamos el segundo turno", explicó Torres.

Mientras tanto, en el predio de la ex Rural se continúa con el plan de vacunación aplicando primera dosis Sputnick V a los rosarinos con menos de 60 años con comorbilidades y segunda dosis a docentes y personal de seguridad.