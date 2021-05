Desde que la segunda ola de la pandemia del coronavirus llegó a la región, la ocupación de camas críticas no paró de subir y el sistema de salud público y privado presenta, por momentos, su capacidad completa. Ante este escenario, este lunes se reunieron los directores de efectores de salud de Santa Fe con Omar Perotti.

La directora del Hospital Centenario, Claudia Perouch, contó en comunicación con Sí 98.9 que le pidió al gobernador "volver por quince días al cierre total". "Hay que disminuir de manera urgente el impacto de no tener ambulancias dando vueltas, para no tener que llegar a la instancia de tener que elegir entre pacientes o no poder atenderlos a todos", explicó a Leo Ricciardino.

"Le propuse esto al gobernador, entendiendo la situación social, política y económica", aclaró. Además, confirmó que fueron varios directores los que pidieron medidas restrictivas similares. "Estamos en un punto de inflexión", sentenció.

"No podemos darnos el lujo de seguir con cero camas, una cama y que la gente no tome conciencia ni plantear restricciones. La capacidad no resiste más", reiteró.

En ese sentido, Perouch apuntó directamente a la falta de responsabilidad individual. "Uno ve Rosario que funciona con normalidad, más allá de alguna restricción. Desde el interior para adentro de los hospitales, la gente no tiene idea de la tensión, estrés y agotamiento al que está sometido el personal de salud", señaló.

Además, recordó que "el recurso humano es finito". "El personal capacitado que maneja el respirador y la cama crítica requiere de una especialización de cuatro o cinco años, no cualquiera maneja a un paciente ventilado. Nosotros conseguimos las camas, los respiradores, lo que se termina es el recurso humano capacitado", argumentó.

En la misma línea, aseguró que "no les gusta recomendar que cerremos". Y subrayó a las reuniones familiares y afectivas como principales focos de contagio. "No pasa solamente por la nocturnidad. Rosario después de la restricción era una ciudad normal, parques llenos, bares llenos. Vas al centro, las colas de Falabella, atestado de gente. Es lo afectivo, social y la cuestión relacional que hace que a nivel grupal hace que cualquier persona requiere una cama y está en riesgo de no conseguirla", amplió en diálogo con el programa Estamos de Vuelta.

"A esas personas no les ha tocado de cerca tener un familiar que ha requerido una cama, estado enfermo de covid. Hoy para resolver cualquier patología no sabemos si tenemos cama", concluyó la directora del Centenario.

Por lo pronto, se espera que Omar Perotti comunique en las próximas horas alguna nueva restricción ante el escenario crítico que se vive en la región.