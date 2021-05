Julio Befani, médico infectólogo que dirigió ese área del Ministerio de Salud provincial y que hasta hace poco integró el comité de expertos que asesora al gobierno en materia sanitaria, lanzó un vehemente cuestionamiento a la política actual asumida para enfrentar la pandemia de coronavirus, en Rosario y en toda Santa Fe.

"Las restricciones que se han tomado no están acordes al cuidado que se puede hacer. Han puesto restricciones y no se pueden controlar. Si ponés restricciones, pero no las controlás, los casos seguirán aumentando, sin dudas. Hay que limitar la circulación, y restringir de acuerdo a lo que puedo controlar", remarcó en diálogo con RosarioPlus.

El conteo diario de contagios le dio la razón este miércoles cuando desde la propia cartera sanitaria se informaron 806 diagnósticos positivos en Rosario en 24 horas. Un pico en esa estadística. En la provincia, casi 2.300 contagios nuevos, y 24 pacientes muertos: una víctima fatal por hora.

"No sabemos cuándo habremos superado el pico de la segunda ola, recién cuando empecemos a bajar nos daremos cuenta dónde estuvo el pico", dijo.

Befani dejó en claro su posición que, cuando la comunicó a las autoridades, no tuvo eco en las decisiones asumidas. "Yo propuse cerrar todo durante 15 días, pero con un estricto control para que todo esté cerrado efectivamente. Por 15 días, que nadie salga a ningún lado, solo la policía (que además, todavía sus miembros no están vacunados) y el personal de salud. Nadie más. Lo que pasa es que las autoridades no tienen el coraje suficiente de tomar la decisión política que se necesita y afrontar el costo político. Si no hay salud, no hay economía", afirmó.

El especialista enfrentó el clamor de algún sector que se ha manifestado por el restablecimiento de la presencialidad en la educación y la reapertura de gimnasios y canchas de fútbol 5, tal como se expresaron este miércoles en la calle.

"La escuela no contagia, el gimnasio no contagia, el bar no contagia. Los que contagian son los que van al gimnasio, a la escuela, al bar y no toman recaudos necesarios: barbijo usado como barbijo, no como tapaboca que es un error garrafal imperdonable de los medios. Es usarlo tapando la nariz", enfatizó Befani.

En ese sentido, apuntó sobre la falta de responsabilidad ciudadana en esa comunidad. "La entrada y salida de las escuelas, los mismos padres que salieron a marchar por la presencialidad son los mismos que no respetan el distanciamiento ahí, se amontonan en la puerta, se ponen a charlar en la ventanilla de los autos, o se van al bar de la esquina".

"Dios está en todos lados, así nos hicieron creer a nosotros, y que ningún cura no me venga a decir donde tengo que rezar. Me prohíben la iglesia pero también que me prohíban lo otro también, la circulación de toda esa gente que sale y que les caiga la ley con todo su peso. Hay un descontrol total", recriminó Befani.

También arremetió contra la política oficial de testeos: "Es vergonzosa la poca cantidad de testeos que se están haciendo. Da una positividad del 25%, cuando lo ideal es un número menor al 10% para decir que estamos testeando bien", reprobó.

Asimismo, criticó el modo en el que se lleva a cabo la vacunación: "No se están aplicando a la gente con factores de riesgo como corresponde, discapacitados o limitados que no han sido vacunados, adultos mayores, docentes que no han sido vacunados. Entonces qué se puede esperar de todo esto. Esto seguirá y será muy difícil superarlo", vaticinó.