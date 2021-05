"En las últimas 48 horas señor han muerto dos pacientes covid, una joven mujer de 36 años en Coronda, y un hombre de 68 en Gálvez, ambos esperando camas de terapia intensiva porque sus cuadros requerían de alta complejidad. Hoy es imposible hacer una derivación hacia Rosario y Santa Fe: las terapias intensivas nuestro departamento están desbordadas, los médicos están muy cansados". La textual es del senador provincial Leonardo Diana y fue dicha este jueves en el ámbito de la Legislatura.

En la misma intervención, el senador del departamento San Jerónimo pidió más respiradores para el hospital de Coronda. Cabe recordar que en estas horas llegó a la provincia un refuerzo de 29 equipos que mandó Nación para asistir artificialmente a la respiración de pacientes en terapia intensiva, de un total de 50 con los que se ampliará la capacidad de atención en esta etapa, según lo informado por el gobernador Omar Perotti.

Rodrigo Mediavilla, Director del Tercer Nivel del Ministerio de Salud provincial, fue consultado por este tema e indicó: "Ojalá me equivoque, pero estimo que no hemos llegado al pico de lo que puede pasar en las próximas semanas. Si se me permite el vocablo, esta segunda ola es más jodida que la primera. Nosotros estamos activando ahora la quinta parte del plan de contingencia, que consiste en la regionalización de los pacientes críticos. Si tenemos alguien en Gálvez que necesita asistencia respiratoria y no la tenemos allí, hay que hacer un traslado y eso implica una situación de stress. Hubo que llevar gente con urgencia de Ceres a Rosario, o de Rafaela a Rosario. Hemos tenido muchos éxitos, pero también puede pasar como con el paciente de Gálvez, que hizo un paro cardio respiratorio en el traslado. Pero quiero ser claro: no fue porque no tenía cama, porque cama en Rosario tenía. Pero no llegó".

El funcionario provincial agregó: "Cada traslado en busca de un respirador implica una logística muy importante. Y sobre todo, que la salud del paciente acompañe. En esto, no sé si usted es creyente, pero también juega Dios".