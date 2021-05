Alesso: "Quieren presencialidad y fuera de la escuela hacen 20 actividades"

"La polémica sobre presencialidad sí o no es insólita y está sobredimensionada, pero hay un sector de padres que ejercen presión mediática y hay gobiernos que son muy vulnerables a esa presión", cuestionó Sonia Alesso, secretaria general de Amsafé. La gremialista de los docentes reprochó la posición del intendente Pablo Javkin a favor de las clases presenciales "siendo que proviene de la universidad pública, donde hay virtualidad". Y al gobernador Omar Perotti lo mandó a "que lea la resolución del Consejo Federal de Educación de la que participa su ministra: la virtualidad no implica perder clases, los contenidos se dan igual, no hay nada que recuperar", zanjó en diálogo con Ariel Bulsicco, por Sí 98.9.

Alesso justificó la suspensión de las clases presenciales en los números que impone la pandemia: más de 800 contagios cada 100.000 habitantes, hospitales y sanatorios al borde del colapso.

"Pero magnifican un tema y nos hacen discutir lo que quieren –arremetió la docente–. Hay que discutir porqué faltan camas, cómo bajar la circulación, cómo informar y cuidarnos. Si debemos cuidar la burbuja en la escuela no hay que hacer veinte actividades afuera y pretender que la burbuja no se altere. Vemos a los chicos en clubes, por todos lados, vemos que se acaban las camas, y luego discutimos la presencialidad. Nadie quiere restringir nada y al mismo tiempo quieren que haya presencialidad de cualquier modo aunque los chicos y sus familias corran riesgo", analizó.

Alesso observó que este año ya hay alumnos con enfermedades respiratorias, propias de la temporada invernal, algo que el año pasado no había gracias a la cuarentena estricta.

Fustigó la posición de Javkin y de Perotti, quien este jueves deslizó la idea de volver a la presencialidad y sumar clases en feriados y fines de semana "para recuperar". "No hay nada que recuperar. Lo que no se hace en el aula se hace a distancia. Que lean la resolución. Me extraña en el caso de Javkin porque viene de la universidad pública, que está en la virtualidad y él quiere presencialidad. Pasó antes con Mario Barletta. Me extraña, además, porque no es su ámbito de decisión, es un intendente y no tiene facultad de definir sobre esa cuestión", reprobó.

"A Perotti –añadió la gremialista– hay que explicarle que la ministra Cantero estuvo presente en la reunión de Consejo Federal que votó una resolución. El cumplimiento no es electivo, tanto le exigimos a Ciudad de Buenos Aires como a Santa Fe que lo cumpla".

