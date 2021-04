La ocupación de camas críticas, en el sector público, alcanzó el 93% este domingo en Rosario y superó el límite que los funcionarios habían establecido como parámetro para tomar nuevas restricciones.

La semana pasada, el secretario de Salud municipal, Leonardo Caruana, había anticipado en Sí 98.9 que esta semana se podrían aplicar restricciones similares a las que rigen para Ciudad de Buenos Aires y AMBA cuando el sistema de salud tenga entre el 85 y 90% de ocupación.

"La semana que viene tal vez haya que discutir restricciones similares a las que estableció Nación. El escenario por ahora nos permite esto (no adherir todavía a la propuesta nacional), pero es dinámico. No decimos que no a las restricciones, nada indica que no podamos estar en una situación similar a la de AMBA y CABA", había señalado el funcionario.

El denominado "stress sanitario" fue alcanzada por la ciudad en tan solo tres días, ya que el pasado viernes había un 76% de las camas críticas del sector público con pacientes y este domingo esa cifra cerró en 93%.

Según pudo averiguar Rosariplus.com, las autoridades locales ya informaron sobre la situación al Ministerio de Salud de Santa Fe y este lunes se anunciarían nuevas medidas en el marco del distanciamiento social.

Con 300 contagios nuevos reportados este domingo, la Secretaría de Salud municipal informó que hay 6029 personas con la enfermedad en curso, que la ocupación de camas generales de su sistema llegó al 92% (la semana pasada era 75%), y en camas críticas se ocupó el 93% por estas horas.