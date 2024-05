La Justicia provincial imputó a Esteban Lindor Alvarado y a otras ocho personas por asociación ilícita y lavado de activos, incluyendo también tentativa de homicidio por la ocupación de forma violenta de un galpón que luego utilizaron para modificar autos comprados ilegalmente, bajo la fachada de un negocio de venta de carbón.

Las fiscales Marisol Fabbro y Miguel Moreno imputaron al ya condenado jefe narco y a otras ocho personas en una extensa audiencia que comenzó a las 9.30 y finalizó casi ocho horas después, en el Centro de Justicia Penal.

El más grave de los delitos que le atribuyen a Alvarado, señalado como el líder de esta banda, es haber ordenado a cometer intimidaciones a César Patricio L. C., Yamir Nahuel C. y Lucas Fabián G., al mandarlos a balear a una persona para obtener las llaves de un taller de chapería y pintura en Bolivia al 2300.

Este hecho, que ocurrió el 11 de mayo de 2022, se dio para que esta organización criminal ocupe pueda ocupar este y otros espacios "dentro de Rosario, incluso por intermedio de la violencia, excluyendo de allí a las personas que detentaban la legítima posesión, y bajo la fachada de venta de carbón, a fin de utilizarlos como base para actividades ilícitas y para ocultar vehículos adquiridos a través de maniobras tendientes a ocultar el origen del dinero con el que se adquirían, realizándole modificaciones que incrementaban su valor, como ser pulidos o alteraciones de su cuenta kilómetros, para luego colocarlos en venta y de esa forma dar apariencia de licitud a las operaciones y a los bienes mencionados".

“El monto al que ascienden las operaciones de lavado de activos, según se desprende de las evidencias a la fecha, asciende por lo menos $5.842.000 Y USD 40200, dinero que tenía disponible la organización para adquirir los vehículos a pedido del Jefe de la estructura, modificarlos para incrementar su valor, venderlos y también para simular el negocio de carbón”, informó la Fiscalía.

En total, las imputaciones a Alvarado abarcan los delitos de Asociación ilícita en calidad de Jefe; Lavado de activos agravado por la habitualidad y por realizarse como miembro de una asociación o banda formada para la comisión continuada de hechos de la presente naturaleza; Tentativa de homicidio agravado por el uso de arma de fuego, dos hechos en concurso real, en concurso real con Extorsión y amenazas coactivas calificadas por la finalidad de hacer abandono de su lugar de trabajo, en concurso ideal entre sí, consumado, ambos delitos en calidad de instigador.

En tanto, las otras imputaciones fueron:

-Yamir C. por el delito Asociación ilícita en carácter de Organizador; Lavado de activos agravado por la habitualidad y por realizarse como miembro de una asociación o banda formada para la comisión continuada de hechos de la presente naturaleza; tentativa de homicidio agravado por uso de arma de fuego, dos hechos en concurso real en calidad de instigador;

-César Humberto L.S. de Asociación ilícita en calidad de autor en carácter de miembro; Lavado de activos agravado por la habitualidad y por realizarse como miembro de una asociación o banda formada para la comisión continuada de hechos de la presente naturaleza;

-Lucas G. Asociación ilícita en calidad de autor; Lavado de activos agravado por la habitualidad y por realizarse como miembro de una asociación o banda formada para la comisión continuada de hechos de la presente naturaleza; tentativa de homicidio agravado por uso de arma de fuego, dos hechos en concurso real en calidad de instigador;

-Fernando Ariel A. Asociación ilícita en calidad de autor; Lavado de activos agravado por la habitualidad y por realizarse como miembro de una asociación o banda formada para la comisión continuada de hechos de la presente naturaleza; Estafa procesal en grado de tentativa y en carácter de autor;

-Germán L. Asociación ilícita en calidad de autor; Lavado de activos agravado por la habitualidad y por realizarse como miembro de una asociación o banda formada para la comisión continuada de hechos de la presente naturaleza;

-Gustavo Darío C. Asociación ilícita en calidad de autor; Lavado de activos agravado por la habitualidad y por realizarse como miembro de una asociación o banda formada para la comisión continuada de hechos de la presente naturaleza;

-César Patricio. L.C. Asociación ilícita en calidad de autor; Lavado de activos agravado por la habitualidad y por realizarse como miembro de una asociación o banda formada para la comisión continuada de hechos de la presente naturaleza; Tentativa de homicidio agravado por uso de arma de fuego, dos hechos en concurso real en calidad de instigador;

-María A. Asociación ilícita en calidad de autora; Lavado de activos agravado por la habitualidad y por realizarse como miembro de una asociación o banda formada para la comisión continuada de hechos de la presente naturaleza.

El Juez de Primera Instancia Dr. Florentino Malaponte tuvo por formalizada audiencia imputativa dictando la prisión preventiva por el plazo de ley para Lucas G., Yamir C. y Esteban Lindor A. en relación al delito de tentativa de homicidio agravado. Por su parte se declara incompetente en relación a la Asociación ilícita y Lavado de activos agravado ordenando poner a disposición del Juzgado Federal de la ciudad de Rosario (Provincia de Santa Fe) todas las actuaciones, efectos secuestrados y el resto de los detenidos (César L.S, Fernando A., Germán L., Gustavo Darío C., María A.). Además, durante la audiencia el Magistrado no ordenó medida cautelar alguna sobre los imputados en la causa mencionada, quienes continúan detenidos hasta la efectiva intervención de la Justicia Federal. Por su parte César Patricio L.C. continúa en prisión preventiva efectiva como venía siendo cumplimentada.

“Los Fiscales Dres. Marisol Fabbro y Miguel Moreno les atribuyen a los imputados junto a otras personas no identificadas a la fecha, haber formado parte de una asociación ilícita que se dedicó a cometer delitos contra las personas, contra la vida, contra la propiedad, contra la libertad, contra la administración pública, contra la seguridad pública, contra la fe pública y contra la salud pública, en la localidad de Rosario”, detallaron.