El conflicto entre el gobierno y gremios docentes sigue escalando y no encuentra techo. A las últimas discusiones salariales se le sumó ahora un fuerte cruce por el sistema de declaraciones juradas el día de paro y desde los gremios no tardaron en marcar su postura.

Este viernes por la tarde el ministro de Educación provincial, José Goity, denunció a dos referentes sindicales que cuestionaron ese sistema. Minutos después, Juan Pablo Casiello de Amsafe salió a responder y sostuvo que esa declaración es “parte de los ataques del gobierno contra la organización gremial y contra la docencia”.

En diálogo con Si 98.9, aseguró: “El gobierno vino con una andanada de proyectos para quitar derechos que incluye: recortar las jubilaciones, imposición ilegal de presentismo, cortaron la obra social y una rebaja salarial. Con un gobierno que actúa de esa manera, no vemos otra que defendernos”.

Durante la tarde, en conferencia de prensa, Goity nombró a dirigentes de Amsafe y Sadop, explicó que simularon la carga de una declaración jurada para certificar asistencia y los acusó de fraguar esa declaración.

En ese sentido, Casiello contrastó: “La declaración jurada es nula de nulidad absoluta, es ilegal, lo charlamos con varios abogados, no es algo que se nos ocurre a nosotros. El gobierno viene dando datos que son cualquier cosa. No se puede tapar el sol con las manos y no pueden negar que el acatamiento al paro fue altísimo”.

Por último, respecto a la escalada de tensión que protagonizan con el Ejecutivo provincial, concluyó: “Me parece que se equivocan, de este lado hay mucha historia. La medida de fuerza no la defino yo, esto se vota democráticamente. Hacen tres conferencias por día para ver como quiebran a los docentes".