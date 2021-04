El secretario de Salud municipal, Leonardo Caruana, advirtió la posibilidad de que en la semana entrante en Rosario se apliquen restricciones similares a las que desde este viernes rigen para Ciudad de Buenos Aires y AMBA. Tal opción se dará si esta velocidad de contagio de coronavirus en la ciudad se mantiene.

"La semana que viene tal vez haya que discutir restricciones similares a las que estableció Nación. El escenario por ahora nos permite esto (no adherir todavía a la propuesta nacional), pero es dinámico. No decimos que no a las restricciones, nada indica que no podamos estar en una situación similar a la de AMBA y CABA", señaló.

El nivel de ocupación de camas en estos días en hospitales y sanatorios oscila entre 76 y 80 por ciento. Y las autoridades consideran que se está en "stress sanitario" cuando el sistema de salud tiene entre 85 y 90% de ocupación. Es entonces cuando se decide apelar a restringir más la circulación social del virus. Es decir, Rosario está muy cerca de entrar en esa situación.

"Hace 20 días era un escenario, hoy es otro, y el viernes que viene seguramente será otro. No es como el año pasado, cada decisión tiene una complejidad económica, social, sanitaria... si la ocupación de camas aumenta nada es más importante que conseguirle una cama crítica a un paciente en un sanatorio u hospital de la ciudad", resaltó el titular de Salud.

El funcionario analizó el panorama en diálogo con Ariel Bulsicco, por Sí 98.9. Habiendo pasado de 1800 contagios en un día en la provincia, casi 700 en Rosario, una tasa de duplicación de casos cada 14 días, y una incidencia del virus en 150 cada 100 mil habitantes, se tratan todos de valores de alerta, dijo, sumado a que además la curva va en ascenso.

A todo esto se le suma la necesidad de realizar cirugías que el año pasado fueron postergadas para generar vacantes para pacientes covid. "La segunda ola es más rápida, tenemos ahora 70% de camas ocupadas por pacientes que no están por covid. El screaming de cáncer de colon se pospuso el año pasado, hoy a un paciente que tiene cáncer de colon también hay que operarlo. Entonces la posibilidad de crecer en camas críticas no es igual que el año pasado, hay que evaluar entonces restricciones de circulación. Ojalá desaceleremos la curva, porque si no la semana que viene habrá que avanzar en otras medidas", anticipó Caruana.

Responsabilidad individual

El funcionario municipal recalcó y explicó por qué es preciso aplicar conductas de cuidado. "No es lo mismo que alrededor de un caso confirmado tener 20 casos estrechos que cuatro casos estrechos, porque la posibilidad de crecimiento exponencial no será por el clima, será porque no hacemos las cosas bien y eso es responsabilidad de todos", dijo.

"Tenemos 240 personas llamando a cada caso confirmado, y el 60% de estas personas responde que se contagió en un encuentro social, afectivo, en ámbito de amigos o familiar" acotó. Y reveló que a diferencia del año pasado que la mayoría de los pacientes eran adultos mayores, hoy los internados tienen entre 20 y 60 años, que aún no están vacunados.

