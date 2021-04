A poco de conocerse una serie de restricciones que el presidente de la Nación ordenó solo para el AMBA, el ministro de Gobierno de Santa Fe Roberto Sukerman advirtió que si siguen subiendo los contagios al gobernador Perotti no le va a temblar el pulso en restringir, aunque aseguró que no es algo que desee. Se busca “evitar un daño económico en la sociedad".

En diálogo con Sí 98.9, el ministro aclaró: “Que el gobernador haya decidido no adherir no significa que estemos bien, sino que tratamos que se pueda demorar al máximo la restricción o que sea menor para menor impacto, pero está complicado”

La prioridad, aclaró, está puesta en la salud: “No queremos llegar al momento de decidir quién tiene una cama y quien no, porque también hay otros padecimientos además del Covid, y debemos tener camas disponibles”.

En tanto aseguró que “durante el año pasado se logró el equilibrio entre la actividad económica y la salud”, y que “Santa Fe es la provincia que más actividad económica tuvo de la pandemia, con exportación de la cosecha, pero si paramos eso, cambia el dólar en Argentina. Es una actividad fundamental para la región y para el país”. A eso sumó la aclaración de que “en muchos ámbitos industriales y laborales no se han generado contagios porque son lugares donde no se relajan las condiciones de higiene y seguridad”.

En cambio, este año, comparó que “no existe la posibilidad económica de un cierre como todos los epidemiólogos recomiendan”, ya que el año pasado el Gobierno Nacional pagó gran parte de los sueldos de los trabajadores con el ATP, el IFE, aumentando la ayuda alimentaria. Sin embargo el desempleo y la pobreza crecieron. Hoy no podemos volver a hacer eso”.

De esta forma recordó que “la idea es que en cada actividad sigamos cuidándonos, usando el barbijo la mayor cantidad de tiempo posible y con distanciamiento”, pero aseguró que “si siguen subiendo los contagios al gobernador no le va a temblar el pulso en restringir porque lo más importante es la vida”.

Destacó finalmente que “es grande esfuerzo para no retroceder, pero no hay que engañarse con que acá no pasa nada. No queremos restringir para que sea un daño económico en la sociedad, aumentando los testeos y siguen las vacunaciones, pero la curva de contagios aumentó en más jóvenes y más severamente”.

Escuchá la entrevista a Sukerman: