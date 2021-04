Con restricciones máximas en vigor, el Gobierno de Chile anunció este lunes que la ocupación de camas de terapia intensiva alcanzó el 97% nacional y solo quedan disponibles 135, una cifra que coincide con una curva de contagios y muertos aún en ascenso.



La autoridad sanitaria informó que de las 4.158 camas habilitadas para cuidados intensivos en todo el país, 3.203 son ocupadas por pacientes Covid-19, con 2.768 de ellos conectados a respiradores mecánicos.



Además, este lunes se registraron 6.372 nuevos casos positivos de coronavirus y 137 muertes, lo que elevó el total a 1.082.920 -con 45.021 activos- y 24.483, respectivamente.



En medio de esa saturación casi total de las terapias intensivas, Chile recibió el decimotercer embarque de vacunas Pfizer-BioNTech contra el coronavirus, con más de 200.000 dosis, un dato que no logró frenar los cuestionamientos a la gestión de Sebastián Piñera.



En total arribaron 201.825 dosis, lo que suma un total de 2.088.450 de dosis desarrolladas por este laboratorio y recibidas por Chile desde finales del año pasado.



De acuerdo al ministerio de salud, 7.369.321 personas recibieron la primera dosis de vacuna, mientras que 4.662.274 recibieron la primera y segunda, lo que representa casi un tercio (30,67%) de la población.



A partir de este rápido avance, Piñera anunció recientemente que espera alcanzar la meta de inmunidad de rebaño en junio de este año; sin embargo, la idea fue descartada anoche por el exministro de Salud, Jaime Mañalich.



“Se equivoca. Yo le diría (al presidente) que hablar hoy día, con las variantes que están apareciendo, de un objetivo de inmunidad de rebaño en el cual la vida va a volver a ser normal, no es posible. Yo creo que nunca vamos a alcanzar la inmunidad de rebaño”, dijo el ex jefe de cartera a CNN Chile.



“¿Cuándo se alcanza la inmunidad de rebaño? No cuando no hay casos, se alcanza la inmunidad de rebaño cuando cada persona contagia a menos de una (…) se requiere una inmunidad colectiva transnacional”, añadió Mañalich, quien estuvo al frente del Ministerio hasta junio de 2020.



Consultado sobre los dichos de su predecesor, el ministro de Salud, Enrique Paris, dijo: "Debemos estar unidos, no polemizar y trabajar en todos los campos. Si trabajamos en conjunto, con esperanza, sin mirar hacia atrás, lo vamos a lograr”.



Para adquirir “una inmunidad importante en el país debemos continuar nuestra vacunación constante y no abandonar las medidas de auto cuidado”, agregó.



El ministro recordó que “para proteger a la población se debe vacunar aproximadamente el 70% de la población susceptible y quienes deseen hacerlo”.



Asimismo, el jefe de cartera anunció que esta semana se reunirá de forma virtual con la ministra de Salud de Argentina, Carla Vizzotti, para desarrollar un plan de “cooperación conjunta”.



Entre tanto, la directora médica del estudio de Sinovac en Chile, Katia Abarca, consideró que no debería descartarse la posibilidad de administrar una tercera dosis de vacuna para reforzar la inmunización.



“Me parece razonable pensar en un refuerzo de una tercera dosis o en combinar esquemas, pero eso requiere tiempo”, dijo a Radio Cooperativa.



Abarca recordó que la administración de la vacuna “lo que pretende es evitar los casos graves”, y reiteró que de acuerdo a los estudios internacionales, con las nuevas variantes del virus, existe la “posibilidad de reinfección”.



La gestión de la pandemia ha sido fulminante para el jefe de Estado chileno, que sufrió una caída en su popularidad según los resultados de la Encuesta Plaza Pública Cadem, situando su aprobación en un 14%, la más baja desde diciembre de 2019 cuando marcó 12%, justo después del estallido social de octubre.



El estudio también reveló que la gestión del Gobierno frente al coronavirus registró una nueva caída hasta un 35%, lo que representa una disminución de 23 puntos porcentuales en el último mes y medio.



Chile vive desde marzo de 2020 un Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe decretada por el presidente, que implica la entrada en vigencia de medidas para contener el virus, como el cierre de fronteras, aplicación de cuarentenas totales o parciales y toque de queda, entre otras.