La poca tolerancia contra el médico personal que se vivió con frecuencia durante la pandemia tuvo un nuevo episodio en Mar del Plata, en un centro de testeo por parte de un grupo de personas que no pudo ser hisopada.

Las cámaras de televisión tomaron el momento en que algunas personas agredieron a gritos e insultos a los tres agentes sanitarios que estaban trabajando en un centro de testeo en Playa Bristol. El reclamo era después de haber estado sin poder atenderse de esperar varias horas.

Sin embargo, los jóvenes le explicaban que ya no podía hisopar más. "¿No entendés que no me dan las manos?", Dijo uno de los trabajadores. Incluso uno de los presentes dio un paso al frente para agredir a puños a uno de los trabajadores de la salud. La policía tuvo que intervenir.