NUEVE REINAS

DIRECCIÓN: Fabián Bielinsky .

ACTORES: Leticia Brédice, Gastón Pauls, Ricardo Darín, Alejandro Awada, Tomás Fonzi.

GENERO: Thriller, Re estrenos, Policial.

DURACION: 114 Minutos.

CALIFICACION: SAM 13.

SINOPSIS: Juan y Marcos (Ricardo Darín y Gaston Pauls) son 2 estafadores. En un lapso de 24 horas, se conocen y se involucran en un negocio que les puede hacer ganar una importante suma de dinero. La misión consiste en robar unos sellos falsos conocidos como "las nueve reinas" para que un millonario y empresario las tenga en su colección. Los protagonistas, que disponen de solo un día para llevar a cabo el robo, deberán utilizar su ingenio para hacerse con el esperado botín.

PLAN DE RETIRO

DIRECCIÓN: Tim Brown.

ACTORES: Nicolas Cage, Ashley Greene, Ron Perlman, Jackie Earle Haley, Ernie Hudson.

GENERO: Comedia, Acción.

DURACION: 109 Minutos.

CALIFICACION: SAM 13 C/R.

SINOPSIS: Cuando Ashley y su pequeña hija Sarah quedan atrapadas en una organización criminal que pone sus vidas en riesgo, ella recurre a la única persona que puede ayudarla: su padre Matt, del que está distanciada y que actualmente vive la vida de un vagabundo playero jubilado en las Islas Caimán. Su reencuentro es fugaz, ya que pronto son localizados en la isla por el jefe criminal Donnie y su lugarteniente Bobo. Mientras Ashley, Sarah y Matt se enredan en una red cada vez más peligrosa, Ashley rápidamente descubre que su padre tenía un pasado secreto del que ella no sabía nada y que hay más en él de lo que aparenta.

DEMON SLAYER: HACIA EL ENTRENAMIENTO DE LOS PILARES

DIRECCIÓN: Haruo Sotozaki.

GENERO: Fantasía, Aventuras.

DURACION: 104 Minutos.

CALIFICACION: SAM 13.

SINOPSIS: Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba -To the Hashira Training- proyectará por primera vez en cines el episodio 11 del Arco de la Aldea de los Herreros, mostrando así la conclusión de la feroz batalla entre Tanjiro y la Cuarta Luna Creciente, Hatengu, además de cómo Nezuko logra

caminar bajo el sol. Le seguirá el episodio 1 del Arco del Entrenamiento de los Pilares, donde

veremos el inicio del entrenamiento de los Pilares para prepararse de cara a la próxima batalla

contra Muzan Kibutsuji, que se podrá ver por primera vez.