Trabajadores de la Sanidad paran en Rosario y solo habrá guardias mínimas

Los trabajadores de la sanidad de Rosario y el sur provincial realizarán un paro nacional de 24 horas a partir de la hora cero de este jueves 22 de febrero, en reclamo por mejoras salariales y "frente a la intransigencia de las cámaras empresariales".

El gremio ATSA Rosario confirmó que la medida de fuerza repercutirá en la atención de clínicas y sanatorios privados de la ciudad y la región, y que adhieren los trabajadores de personal no médico de nosocomios privados (mucamas, enfermeros, personal técnico y administrativo), por lo que en todo el día habrá solo guardias mínimas con atención de urgencias.

El paro de actividades afecta a los trabajadores de sanatorios, clínicas, consultorios sin internación, sanatorios e instituciones psiquiátricas, ambulancias y geriatría.

Javier Ojeda, secretario general de Atsa Rosario, explicó que el reclamo es por una recomposición digna de los salarios, y expusieron la negativa de los empresarios a fin de lograr un acuerdo paritario acorde y un incumplimiento de lo firmado en el mes de enero correspondiente al bono no remunerativo.

“En enero nos juntamos para hacer una recomposición salarial de la paritaria del 2023 con una cláusula de renegociación y como no llegó a un acuerdo para zanjar el problema se estableció un bono de 70 mil pesos no remunerativo a pagar en una vez e incumpliendo el acuerdo por parte de los empresarios y en forma unilateral lo pagaron en dos veces”, y “mas allá de ese agravante esta semana debíamos negociar dicho acuerdo con un porcentaje y aumentos remunerativos y desde las cámaras empresarias no quieren sentarse a negociar”, detalló Ojeda.

La medida de fuerza rosarina coincidirá también con la anunciada a nivel nacional por Héctor Daer, secretario general de la Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina (ATSA) y cotitular de la CGT, quien días atrás había anticipado la posibilidad de "conflictos sectoriales", mientras se evalúa un nuevo paro general.

"Ante la falta de avances en las negociaciones salariales con las Cámaras empresariales, desde el Consejo Directivo de la Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad Argentina (FATSA) hemos resuelto convocar a un paro nacional de 24 horas, a partir de las 00 h del día jueves 22 de febrero 2024", expresaron desde la asociación nacional en un comunicado.