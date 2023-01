La actriz estadounidense Lisa Loring, quien interpretó a la joven Merlina Addams en las primeras dos temporadas de la serie original de "Los Locos Addams" en la década de los sesenta, murió este último domingo a los 64 años.

La noticia fue confirmada en las últimas horas a través de las redes sociales de su hija Vanessa Foumberg, quien señaló que su madre "se fue en paz y aferrada a las manos de sus hijas", según consignó el portal de Variety.

Su célebre personaje volvió a la pantalla en el último tiempo de la mano de la nueva serie de Nétflix "Merlina", cuyo papel fue interpretado por Jenna Ortega, quien se inspiró en el baile que Loring patentó en la serie.

La difunta intérprete nació en la República de las Islas Marshall, un país insular ubicado en el océano Pacífico, en tiempos en los que sus padres servían en la Marina mientras vivían en Hawai antes de su desembarco en Los Ángeles, donde Loring se terminó radicando junto a su madre.

Desde muy niña empezó a modelar y a tener participaciones menores en series de televisión hasta su papel protagónico en "Los Locos Addams" entre 1964 y 1966.Tras aquella popular incursión, se unió a otra comedia como "The Pruitts of Southampton" e hizo otras apariciones en "Fantasy Island", "The Girl from Uncle" y "Barnaby Jones", entre otras.

En los últimos treinta años, se dedicó a hacer apariciones en convenciones y eventos para fanáticos, siempre invitada por haber sido la primera Merlina Addams de la historia, y actuó en películas de acción como "Savage Harbor" y de terror como "Blood Frenzy".

(Télam)