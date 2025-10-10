El gobierno provincial anunció el lanzamiento de un nuevo programa de regularización dominial bajo el nombre “Tu casa, tuya”, con el objetivo de facilitar el acceso a la escritura de viviendas construidas sobre terrenos de propiedad municipal. A diferencia de programas anteriores, que sólo abarcaban tierras fiscales provinciales, esta propuesta incorpora por primera vez inmuebles ubicados en suelo perteneciente a gobiernos locales.

La presentación se realizó en el Auditorio de Casa de Gobierno, con la participación del ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, junto a funcionarios del área de Hábitat y representantes de seis localidades santafesinas que firmaron los primeros convenios: Coronda, San Justo, Gálvez, Helvecia, Vera y Arequito.

El programa apunta a resolver una problemática que se arrastra desde hace años: miles de familias viven en situación irregular en terrenos municipales sin acceso a planos, mensuras ni escrituras, lo que impide, entre otras cosas, gestionar créditos, vender legalmente la propiedad o tramitar herencias.

Enrico destacó que esta iniciativa surge de la necesidad de abordar un vacío legal que dejó fuera del sistema formal a numerosas viviendas construidas en tierras comunales:

“Se avanzaba en propiedades provinciales, pero nunca se había encarado un proceso sistemático con los municipios”, señaló.

Por su parte, Andrea Zorzón, subsecretaria de Desarrollo del Hábitat, explicó que la falta de escritura genera problemas tanto para las familias como para los gobiernos locales:

“Limita el acceso a créditos para mejorar la vivienda y complica los procesos de sucesión. Para los municipios, esto también representa una inequidad tributaria respecto de los vecinos que sí tienen su situación regularizada”.

Desde el Ministerio de Obras Públicas detallaron que el programa prevé asistencia técnica y financiera a municipios y comunas, así como la implementación de herramientas administrativas, jurídicas y catastrales para avanzar en la titularización de los inmuebles.

El plan también contempla tareas de relevamiento social, ordenamiento urbano y fortalecimiento de la gestión territorial, especialmente en aquellas localidades que no cuentan con los recursos necesarios para llevar adelante por sí solas los procesos de regularización.

Aunque la medida fue bien recibida en algunos sectores por su potencial para destrabar situaciones prolongadas de informalidad habitacional, aún resta conocer el alcance real del programa, los plazos estimados y el número total de familias beneficiadas, puntos clave que definirán el impacto de esta política en el corto y mediano plazo.