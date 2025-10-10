La tarde del jueves 9 de octubre quedará en la memoria de muchas familias rosarinas como el día del reencuentro con uno de los espacios más entrañables de la ciudad: La Isla de los Inventos. Luego de un ambicioso proceso de mejoras y ampliación, el predio volvió a abrir sus puertas con una celebración a la altura de su historia, marcada por la emoción, la música y el reconocimiento al legado cultural que representa.

La jornada comenzó al caer la tarde, con un clima de alegría colectiva. Entre vecinos, artistas, trabajadores y autoridades, se vivió el corte de cinta que dio inicio a esta nueva etapa. A partir de allí, el público fue invitado a recorrer los sectores renovados del predio, donde se incorporaron nuevos dispositivos lúdicos, más espacios para el juego y la exploración, y mejoras en la circulación y accesibilidad.

En medio de andenes, vagones y estructuras que apelan a la imaginación, la Isla mostró su esencia intacta: ese cruce entre arte y fantasía que la convirtió, desde su nacimiento, en un símbolo del Tríptico de la Infancia junto a La Granja y El Jardín.

Durante el acto central, el intendente Pablo Javkin destacó la importancia de ampliar y proyectar hacia el futuro este tipo de espacios: "Cuando nos tocó pensar las obras del Tricentenario, dijimos que una parte del legado tenía que ser agrandar La Isla de los Inventos. Si tomamos esa posta, la devolvemos creciendo", expresó. También recordó al pedagogo Francesco Tonucci, inspirador del Tríptico, y remarcó la mirada infantil como clave en la construcción de ciudad: "Lo que cambia es cuando uno mira las cosas con ojos de chicos".

La arquitecta, ex ministra de Cultura y alma mater del proyecto, Chiqui González, fue la encargada de cerrar el acto institucional con palabras que conmovieron a los presentes: "Estas obras significan un compromiso con las políticas de infancia. En un país que no tiene proyecto nacional para los niños, aquí tratamos de poner la vida entera para que lo público siga siendo público".

La noche concluyó con una presentación especial del grupo Música para Volar, que ofreció versiones orquestadas e intimistas de clásicos del rock argentino. Frente al andén principal, los acordes de Charly García, Spinetta y Cerati resonaron entre luces suaves y el aplauso sostenido del público.

El secretario de Cultura municipal, Federico Valentini, también tomó la palabra y resaltó el carácter único del proyecto: "Lo que sucede en Rosario no sucede en ningún otro lugar del país. Disfrutemos y cuidemos la ciudad que tenemos", pidió.

Un fin de semana para seguir celebrando

Las actividades continúan durante el fin de semana largo: viernes 10, sábado 11 y domingo 12 de octubre de 17 a 20, con intervenciones teatrales y la presentación del Cuarteto Auréus. Además, en el nuevo ingreso por calle Presidente Roca y Arturo Illia, se podrá disfrutar de la propuesta "La Isla de los Inventos, entre chicos y grandes", con entrada libre y gratuita.

Con esta reapertura, La Isla de los Inventos reafirma su lugar como un territorio donde la infancia es protagonista, y donde la imaginación, el juego y la cultura siguen siendo motores de encuentro y transformación colectiva.