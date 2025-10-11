Por la decimosegunda fecha del Torneo Clausura 2025, Newell's y Tigre empataron 1 a 1 en el Coloso Marcelo Bielsa. El público local mostró su descontento por la crisis futbolística e institucional que atraviesa el club del Parque Independencia.

Tras la bochornosa goleada 5 a 0 sufrida ante Boca en la Bombonera, Cristian Fabbiani metió cuatro cambios para recibir al Matador de Victoria. Williams Barlasina reemplazó a Juan Espínola, afectado con su selección; Martín Luciano a Jherson Mosquera; Facundo Guch a Giovanni Chiaverano; y Gonzalo Maroni a Fabián Noguera.

A los 21, Rivero rompió líneas, dejó en el camino a Luciano Lollo y habilitó a Ignacio Russo para poner, entre lágrimas por el reciente fallecimiento de su padre, el 1 a 0.

Cuando el Coloso era un infierno contra sus jugadores, Luciano Herrera llegó al fondo, mandó el centro atrás y Guch, de zurda, puso el 1 a 1.

Sin demasiadas ideas, Newell's intentó ir por la victoria pero no pudo inquietar a Zenobio. Con el pitazo final de Pablo Echavarría, los de Fabbiani quedaron a 7 puntos del último equipo que desciende, San Martín de San Juan, a la espera de lo que haga Aldosivi y con cuatro fechas por jugar.