El documental unitario ¿Donde está Nora Lagos? de María Langhi fue uno de los setenta y nueve proyectos audiovisuales de todo el país seleccionados en el marco de la programa Renacer Audiovisual para ser financiado. El proyecto de Langhi fue elegido entre unos 600 trabajos inéditos de los géneros documental unitario, serie documental, serie de ficción, serie de ficción histórica y serie de animación. En diálogo con Rorarioplus.com la directora contó los desafíos que tiene por delente en este año de producción, rodaje y posproducción para finalmente encontrar a Nora Lagos.

Nora Lagos, nacida el 14 de febrero de 1920 en Buenos Aires, fue una periodista y directora del diario La Capital de Rosario. Era bisnieta de Ovidio Lagos, fundador del decano. Con apenas 33 años de edad el 20 de septiembre de 1953 asume como directora del diario de su familia y le imprime un rumbo acorde a su militancia peronista. Así lo expresa en un discurso que ella brinda en 1954, en la casa del Embajador Argentino en Paraguay, como parte de la comitiva que acompañó a Perón en aquel viaje.

"He venido a esta asunción cálida y cordial en momentos en los que se cumple un acto de trasendente justicia. En mi caracter de directora del más antiguo de los diarios de la República Argentina, a través del testimonio claro y definitivo de una conciencia que se inició con ímpetu de titán contra la guerra. Esa conciencia argentina, ya me he permitido decirlo con el mayor de los orgullos, fue la de mi bisabuelo, el creador del diario que él puso al servicio insobornable del pueblo y que yo, su humilde descendiente, he restituído a ese mismo pueblo. Ese pueblo olvidado y encarecido por la clase dirgente de mi patria hasta el advenimiento del gobierno del General Perón".

Luego del golpe de Estado del 16 de septiembre de 1955, fue destituida y encarcelada. Cuando fue dejada en libertad, abrazó la resistencia peronista y editó dos periódicos clandestinos: "La Argentina (Justa, Libre y Soberana)" y "Soberanía". ​Hasta el día de hoy fue la única mujer directora del Diario La Capital, sin embargo es negada en la historia del decano "por mujer y peronista", asegura la directora.

María Langhi asumió el reto de contar esta historia desde Rosaria, su productora audiovisual integrada por mujeres y disidencias que hacen cine sobre mujeres y fomentan a través de la realización de cursos la participación de las mujeres en la industria audiovisual. Ahora encaran este nuevo proyecto para el cual recibieron el reconocimiento y apoyo del Ministerio de Cultura y la Secretaría de Medios y Comunicación Pública de la Nación.

- ¿Qué es lo que te lleva a querer contar la historia de Nora Lagos?

María Langhi: La de Nora Lagos es una vida apasionante: joven militante del peronismo, periodista, encara la dirección de La Capital, el diario que fundara su bisabuelo y le da una impronta específica en esos años, la tumban cuando cae Parón, tiene tres detenciones, se termina exiliando en Paraguay… Y todo eso es conocido por muy pocos, incluso por pocos de los que trabajan en el diario. Se trató de silenciar.

Ella fallece el 23 de noviembre de 1975, así que fue testigo del acto de celebración por los cien años de “La Capital” en septiembre del ’68. Allí se expusieron las fotografías de todos los directores que pasaron por el diario; pero faltaba una, la de ella. La única directora mujer es negada por la historia del decano. Y es al día de hoy que no hay siquiera una placa con su nombre. Se ve que una postura nacional y popular, era y es inadmisible para algunos intereses internos y externos al diario. Eso se ve que no cambió .

- No es la primera vez que encarás la producción de la historia de una mujer, peronista, que es castigada por su militancia. Lo hiciste con Mary Terán, la tenista del pueblo. ¿Cómo se relacionan estas historias?

- M.L.: Nosotras desde Rosaria estamos convencidas que los que pasó a Nora Lagos y Mary Terán, es lo mismo y nos interesa recuperar a estas mujeres que fueron injustamente olvidadas. Son castigadas por mujeres militantes y militantes ambas de un proyecto específico que es el peronismo. Se las niega, se las silencia aún hoy.

De hecho, nosotras logramos hacer el film de Mary, pero pudo ser visto por muy poca gente porque con la llegada del gobierno que sucedió al de Cristina, todos estos programas se frenaron y lo que ya estaba hecho quedó sin posibilidad de mostrarse, al frenar el desarrollo de lo que fue la Televisión Digital Abierta (TDA). Sufrimos un golpe muy duro en los cuatro años del anterior gobierno y Mary fue víctima nuevamente de esto y quedó callada. Ahora todo se está reactivando, y nos confirmaron que habrá fecha para la distribución de Mary Terán, la tenista del pueblo y la posibilidad de ponerla on line.

- El programa con el que saliste beneficiada se llama justamente Renacer. ¿Cuál es su importancia para el desarrollo de la industria de contenidos local?

- M.L.: El programa ya ejecuta una inversión de 2.400 millones de pesos por parte del Ministerio de Cultura y la Secretaría de Medios y Comunicación Pública para financiar los trabajos con el fin de estimular y reactivar el sector a través de la generación de contenido de calidad. Esto es sumamente importante, para nosotras como para todas las productoras ya que lo más difícil cuando una encara un proyecto es conseguir los recursos para poder llevarlo adelante.

Este premio en particular nos otorgó 5 millones de pesos, que es básicamente todos los recursos que necesitamos para poder hacerlo. Pero lo más importante es que además tenemos asegurado que lo que vamos a producir va a ser visto, porque es un premio para la generación de contenidos que el Estado Nacional compra para ser exhibidos, para ser aireados en los medios públicos y en plataformas nacionales. Tenemos asegurado: financiamiento, exhibición y distribución del material, que va a poder ser visto no sólo por la gente de Rosario, sino de toda Argentina.