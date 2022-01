En 2022 nos esperan cuatro nuevas series y tres nuevas películas parte del universo cinematográfico de Marvel. Con este ritmo es complicado ir viendo ordenada y cronológicamente todas estas producciones que forman parte de una gran franquicia que está toda conectada entre sí.

Marvel Studios sabe esto (o se lo imagina), y por eso ha publicado la forma exacta en la que suceden los acontecimientos de sus películas y también sus series, en la plataforma de streaming Disney+.

Esta aclaración vale mucho, porque el orden en el que se estrenaron no necesariamente es el orden cronológico dentro del universo de Marvel. A veces el orden coincide, pero no siempre es el caso, y ahí es donde entra la confusión con respecto a algunos hechos que se dan en las series y películas.

Ahora, tras el estreno de tres películas y cinco series en 2021, es el momento de conocer el nuevo orden cronológico del MCU (con tres notables excepciones).

1- Captain America: The First Avenger

2- Captain Marvel

3- Iron Man

4- Iron Man 2

5- Thor

6- The Avengers

7- Thor: The Dark World

8- Iron Man 3

10- Guardians of the Galaxy

11- Guardians of the Galaxy Vol. 2

12- Avengers: Age of Ultron

13- Ant-Man

14- Captain America: Civil War

15- Black Panther

16- Black Widow

17- Doctor Strange

18- Thor: Ragnarok

19- Ant-Man and the Wasp

20- Avengers: Infinity War

21- Avengers: Endgame

22- Loki

23- What If…?

24- WandaVision

25- The Falcon and the Winter Soldier

26- Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings

27- Eternals

28- Hawkeye

La lista le da un poco más de sentido al universo Marvel, y a partir de ahora seguramente la mayoría de estrenos miren hacia adelante, a diferencia de películas como Black Widow que se estrenaron en el “pasado” en relación a otras dentro de su universo.

El gran ausente de esta lista es Spider-Man y sus películas. La razón es que, aunque el Spider-Man de Tom Holland pertenece al MCU, sus derechos legales son de Sony Pictures, por lo que, al menos hasta nuevo aviso, sus películas no estarán disponibles en Disney+.