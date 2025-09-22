Newell’s afrontará este lunes desde las 21 su visita al Gigante de Alberdi con el objetivo de levantar cabeza en el Torneo Clausura y cobrarse la revancha frente a Belgrano, que lo eliminó recientemente de la Copa Argentina. El partido será televisado por TNT Sports Premium y contará con el arbitraje de Daniel Edgardo Zamora.

El duelo por la novena fecha aparece como una oportunidad clave para el equipo de Cristian Fabbiani de volver a meterse en la pelea.

La Lepra llega con un presente irregular: apenas dos triunfos en las últimas nueve presentaciones, lo que lo dejó fuera de la zona de clasificación. Su última alegría fue en el Coloso, con el 2 a 0 sobre Atlético Tucumán, aunque rápidamente sufrió un golpe duro con la eliminación en cuartos del certamen federal.

En cuanto al armado del once, Alejo Tabares y Gonzalo Maroni quedarían relegados tras su floja actuación en San Luis. En cambio, Jherson Mosquera ingresaría en el lateral derecho, mientras que Alejo Montero pasaría al costado izquierdo.

Del otro lado, Belgrano acumula cuatro partidos sin victorias en el Clausura, pero llega envalentonado por haber alcanzado las semifinales de la Copa Argentina por segunda vez en su historia.

Probables formaciones:

Belgrano: Thiago Cardozo; Gabriel Compagnucci, Leonardo Morales, Lisandro López, Alexis Maldonado y Adrián Sporle; Santiago Longo y Francisco González Metilli; Lucas Zelarrayán; Nicolás Fernández y Franco Jara. DT: Ricardo Zielinski.

Newells: Juan Espínola; Jherson Mosquera, Luciano Lollo, Víctor Cuesta y Alejo Montero; Franco Orozo o Facundo Guch, Luca Regiardo, Ever Banega y Josué Colman; Carlos González y Darío Benedetto. DT: Cristian Fabbiani.