Durante este miércoles Amazon Prime Video anunció el título oficial para su nueva apuesta ambientada en la Tierra Media y que por suerte se la dejar de llamar "la serie de El Señor de los Anillos".

Mediante un intrigante video promocional el streaming de Amazon reveló que esta historia enmarcada en la Segunda Edad de la Tierra Media se llamará El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder (The Lord of the Rings: The Rings of Power en inglés).

Previamente ya se había anunciado que esta producción llegará el 2 de septiembre de este año a Amazon Prime Video y su trama se desarrollará la llamada Segunda Edad de la Tierra Media, cuando los Anillos de Poder fueron forjados por Sauron. En ese sentido, este título solo refuerza la importancia de aquellos elementos en la trama.

El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder es comandada por JD Payne y Patrick McKay como showrunners. Todo mientras JA Bayona, Charlotte Brändström y Wayne Che Yip dirigieron algunos de los episodios de su primer ciclo.