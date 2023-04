Era fines de 2021 cuando los realizadores rosarinos Rubén Plataneo y David Eira Pire comenzaron a pensar y formular un proyecto de Ley de Cine, junto a asesores de varios diputados. No fueron los primeros. Se trata de una idea que unos cuantos realizadores vienen cocinando desde hace más de diez años en el sector, y ahora tuvo su cauce gracias al debate colectivo.

Luego de tener el proyecto armado, Plataneo y Eira Pire lo dieron a conocer a toda la comunidad audiovisual santafesina para que los cineastas sumen sus aportes. El encuentro fue en Pulsar 2022, un mercado audiovisual del Gobierno Provincial destinado a visibilizar la industria de contenidos digitales. Entonces se conformó formalmente la Comisión de Ley de Cine de Santa Fe, con más de 80 realizadores y trabajadores audiovisuales, sindicatos y cámaras de esta industria.

El cineasta David Eira Pire brindó una extensa entrevista a Rosarioplus.com donde detalló todos los pormenores del proyecto, que busca que Santa Fe se aggiorne a otras provincias como San Luis, Neuquén, Mendoza, Jujuy, Tucumán, y Entre Ríos en el camino del desarrollo de la industria audiovisual. El realizador audiovisual retomó el relato contando que de esa comisión que se formó se logró un proyecto consensuado. También decidió que sería la diputada Matilde Bruera quien encabezara la presentación, acompañada nada menos que de la firma de once diputadas y diputados de distintos partidos: Paola Bravo, Lucila De Ponti, Damaris Pacchiotti, Claudia Balagué, Agustina Donnet, Mónica Peralta, Carlos Del Frade, Luis Rubeo, Fabián Palo Oliver, Rubén Giustiniani y Joaquín Blanco.

El proyecto ingresó administrativamente el martes pasado a la Cámara de Diputados y este jueves en el Recinto para ser debatido en comisiones de Cultura y de Presupuesto, y probablemente alguna más hasta su tratamiento sobre tablas, un momento bisagra para este sector que Pire consideró que se encuentra “en una realidad contradictoria de tan destacado sector productivo y creativo, que comprende la creciente demanda de las audiencias por un lado, y por otro la deficitaria asistencia económica y financiera”.

Uno de los puntos primordiales para el desarrollo del cine como industria productiva efectiva en la región es el fomento estatal para convenios productivos de créditos blandos, subsidios y concursos, y por eso se prevé que la ley creará el que dieron en llamar Fondo del Sistema de Fomento a la Actividad Cinematográfica y Audiovisual.

“El objetivo de ese fondo es impulsar la producción en sus diferentes etapas: desarrollo, preproducción, producción, postproducción, distribución, difusión, exhibición y conservación, a partir de la implementación de créditos blandos, subsidios, concursos y becas, a los cuales el Consejo Asesor controlará cómo se realiza su aplicación por parte del ejecutivo”.

Otra arista es actualizar el ya existente Registro de Agentes, Grupos y Espacios Culturales, ya que “está hace unos cinco años pero no funciona bien, por ejemplo algunos compañeros y yo no estamos inscriptos, y un buen ejemplo es que hemos ganado el Fomento y evidentemente no es vinculante. Es un registro importante porque es la forma de relevar a trabajadoras y trabajadores, y empresas y organizaciones de la provincia, y es una forma de transparencia para quienes quieran presentarse al fomento luego”.

También se prevé, entre otros aspectos de esta ley, que el Estado provincial organice “un festival internacional de cine y artes audiovisuales con sedes en Rosario y Santa Fe, y subsedes pequeñas itinerantes, con mercado, como evento de encuentro y de formación, a la vez de estar abierto al público”, explicó el realizador.

Para el crecimiento de una industria naranja

Una Ley de Cine contribuirá también a otras actividades que generan recursos en la cadena de valor, como los sectores de transporte, hotelería, construcción, herrería y carpintería, sindicatos, gastronomía, actividad inmobiliaria entre otros. La industria del cine es considerada dentro de la conocida economía, “sumado a que es una actividad no contaminante, generadora de enorme valor agregado con muy bajo impacto ecológico”. “Su producto es un intangible ya que nunca se consume, y es un capital que excede lo económico, que debe ser fomentado para su producción y resguardado para su esencial preservación”, se destaca en el proyecto de ley ingresado, al que accedió este medio.

En torno a desarrollar la industria, Pire Eira destacó el mapa federal: “Que en Santa Fe se hacen pocas películas y que la mayoría se produce en la provincia de Buenos Aires lo sabemos. Pero cuando en el 2001 San Luis promulgó su ley provincial de Cine, supongo que en el resto de las provincias nos empezamos a preguntar por qué nosotros todavía no tenemos una ley. Esa ley de San Luis finalmente fracasó en su aplicación pero al tiempo las provincias de Córdoba y Misiones hicieron las suyas haciendo que su producción crezca extraordinariamente, y se estima que actualmente Santa Fe produce menos de un 25% de lo que produce Córdoba, y eso claramente es por la ausencia de una ley”.

En sintonía con estos tiempos, en la Cámara de Diputados de la Nación se debatirá este año un proyecto nacional que prevé también un fondo que se pretende distribuir de forma más equitativa, ya que la actual ley otorga el 84% del fomento a producciones de Buenos Aires, “centralizando no solo el dinero sino principalmente la mirada, el punto de vista de forma unitaria”, destacó el cineasta, y explicó que “por eso con la ley provincial lo que buscamos es apoyar prioritariamente los proyectos que cuenten con fondos del INCAA, y de esa forma traccionar para que el fondo nacional llegue a Santa Fe”.

Estadísticas, becas y conservación

Este proyecto de ley promoverá la creación de relevamientos estadísticos sobre lo que se invierta en el fomento, “con la cantidad de películas y los datos duros de esos gastos, para generar luego modificaciones anuales, en torno a cómo está cada sector de esta industria e ir modificando en base a en qué se gasta el dinero y si rindió o no. Es una industria muy pequeña y justamente para hacerla crecer es importante tener los números de su producción”, puntualizó el cineasta. La propuesta conlleva también la creación de una cinemateca para la conservación de los films patrimonio de Santa Fe.

Dentro de esta ley un punto a destacar es la propuesta de creación de una cinemateca para la conservación del acervo audiovisual, así como se contemplará la preservación de los espacios audiovisuales y salas de cine, y justamente por estos días la diputada Mónica Peralta se encuentra impulsando la expropiación y reapertura del Cine Imperial.

Sobre esto fue consultado el realizador promotor de la Ley de Cine, quien se mostró más que conforme: “Claro que conocemos y apoyamos la idea. Veníamos observando cómo ese cine se viene cayendo a pedazos, y la idea de esta ley es que justamente salas como esta se puedan recuperar, con su historia. Hay una vuelta al cine, es algo que está sucediendo, acá pasó con El Cairo, pero también en otras ciudades del país. Si eso avanza, es todo un movimiento cultural en esa zona donde la sala existió durante tantos años”.

También hay un proyecto de ordenanza en Rosario de crear un Museo del Cine, y podría avanzar en las instalaciones del Imperial, de llevarse a cabo. “Sería excelente que exista un museo con esas características y si es justo en el cine Imperial como leí que se propone mejor aún. Sería una sala de cine con museo, y potenciaría mucho el proyecto de recuperar ese cine”.

Los beneficiarios del fondo serán adjudicados con garantía de cupo diversidad sexual en los equipos de trabajo, y los hombres hetero CIS deberán acreditar buen comportamiento con certificado policial. “Esta perspectiva viene gracias a los logros que vienen teniendo los feminismos y quienes escribimos el proyecto de ley lo incorporamos. En la Ley de Cine de Neuquén tenían esta mirada, de la cual tomamos nota. Laura Perales hizo aportes a nuestro escrito”, aseguró, y analizó: “La industria audiovisual está muy atravesada por el patriarcado, recordemos que el movimiento Me Too surge por las denuncias de abusos al productor cinematográfico Harvey Weinstein, finalmente condenado. Por eso lo que proponemos con ésta ley es justamente para evitar cualquier situación de abuso y cortar con la realidad actual de privilegios por parte de los varones”.

Finalmente, cabe no dejar de mencionar que esta ley conllevaría becas a estudiantes santafesinos que rindan ingresos y que cursen en las escuelas de cine del INCAA fuera de la provincia de Santa Fe y a estudiantes que cursen en las escuelas provinciales de cine y universidades de Santa Fe.