Desde la ropa colgada que se vuela de los hogares hasta la peligrosidad por la caída de árboles o las polvaredas en las rutas, el viento fuerte se hace sentir en Rosario y la región. Con días grises, soleados, fríos, calurosos, con mayor o menor grado de humedad, una tendencia que siempre se sostuvo dentro de dicha inestabilidad climática fue la presencia de fuertes ráfagas de viento, que en algunos días llegaron incluso a superar los 60 kilómetros por hora. ¿Es una anomalía que esto ocurra? ¿Cuánto tiempo más estará presente?

El observador meteorológico Jorge Fusco contó en diálogo con la Radio Sí98.9 las razones de esta fuerte presencia del viento en la región, y así también advirtió que la semana que viene se pueden esperar heladas en la ciudad, con temperaturas por la mañana de hasta menos un grado bajo cero.

En primer lugar, respecto a los vientos fuertes, Fusco aseguró que es un fenómeno normal que se da en el período de transición entre el invierno y la primavera, con un sistema de viento que se ve influenciado por la baja presión térmica en el noroeste argentino y las altas presiones del Atlántico.

“Esa diferencia de presión hace que tengamos estos vientos un poquito más fuertes de lo normal y que por ahí traigan por momentos aire cálido, como tuvimos el fin de semana, y después vuelven a rotar los vientos al sur y vuelve a descender la temperatura”, explicó Fusco.

Ese descenso de la temperatura se sentirá de forma muy marcada a partir del lunes 25. Antes, jueves y viernes, en el comienzo de la primavera, habrá días nublados con temperaturas un poco más agradables, cercanas a los 23 o 24 grados, mientras que el viernes ya podríamos estar cerca de los 28° o 29°.

“Sábado y domingo ya comenzará a estar inestable, mientras que luego un frente frío que se va a formar por una baja presión que va a estar el Atlántico va a arrastrar aire de origen polar y van a provocar un marcado descenso de la temperatura a partir del lunes a la tarde, mientras que ya miércoles o jueves podríamos tener heladas nuevamente en toda la región”, detalló el analista climático.

Este frente frío se hará sentir sobretodo en el área suburbana, donde se notarán “amplitudes térmicas muy marcadas, al arrancar con mínimas de hasta 1 grado bajo cero y después tener 20 de máxima el mismo día”. Por esto mismo, el meteorólogo llamó a “tener cuidado con esos cambios de temperatura” y, principalmente, “a no guardar los abrigos”.

¿Y la lluvia?

Mientras la ciudad se ve atravesada por las variaciones bruscas de temperatura y los fuertes vientos, un factor que sigue sin consolidarse es el de las lluvias en la región.

Al respecto, Jorge Fusco señaló que la zona está todavía por debajo del régimen de lluvias, sobretodo Rosario y todo el sur de Santa Fe, habiéndose registrado apenas 17 milímetros de lluvia en lo que va del mes, un número muy inferior a lo habitual.

A esto, se le suma el arrastre de una sequía extensa durante tres años y las pocas lluvias en el invierno en general. “Estamos esperando a que ahora de a poquito empiecen a subir las temperaturas y empecemos a recuperar ese régimen de lluvia en la segunda parte del mes de septiembre. Vamos a ver si hacia finales de mes o principios de octubre empiezan a registrarse lluvias más copiosas”, indicó.

No obstante, también aclaró que ya desde este miércoles podrán haber algunas leves lluvias o lloviznas en Rosario: “En este momento tenemos viento del este que va bajando humedad, va a generar un día gris, que va a arrancar con una temperatura no tan baja a la mañana, entre 14 y 15 grados, y la máxima se va a quedar en 18°, producto de que vamos a tener una jornada prácticamente sin sol y con la posibilidad de alguna llovizna que no va a dejar acumulados importantes pero sí puede ser molesta para el transcurso del día”