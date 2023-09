La fiscal regional de Rosario, María Eugenia Iribarren, habló sobre la situación del fiscal Matías Edery que fue denunciado por la “presumible comisión” de delitos en su vínculo con una informante y le dio cierto respaldo.

Iribarren confirmó que el fiscal ya había hecho una presentación ante la Fiscalía Regional sobre la recepción de información de esta persona. El fiscal denunciado había puesto en conocimiento hace dos años sobre las personas que le daban datos para distintas investigaciones entre las que estaba Mariana Ortigala, ahora imputada por realizar extorsiones a pedido de Ariel "Guille" Cantero, de quien sería testaferra.

La fiscal regional aclaró: "No tenemos reglamentada en la provincia la figura del informante. La ley Nacional exige una contraprestación y aquí no la había. Eso no le genera impunidad ni cobertura de ilícitos. Hay 80 fiscales", agregó. Pasado en limpio, se adhirió a la nacional que establece un procedimiento claro con varios pasos que por ahora no se sabe si se cumplimentaron.

A su vez, dejó sentada posición respecto a la ventilación en la audiencia pública de la situación al opinar que “no ha sido lo prolija” y aclaró que "que nos hubiese gustado que fuera". De hecho, dijo que se lo advirtió previamente a los fiscales denunciantes Miguel Moreno y Pablo Socca.

“Hay que investigarlo donde corresponde. Lo que se expuso en la audiencia tuvo menciones de conversaciones de una imputada con Edery. Pero allí él no dio su versión. Si hubo omisión o incumplimiento hay que investigarlo en otro ámbito. Hay un legajo penal evaluando la conducta de Edery para saber si lo que hizo constituyó un delito”.

“Lo que corresponde es que esto se investigue y se aclare en los ámbitos que corresponden". De hecho, se avanzó con el legajo de investigación sobre la conducta del fiscal, y por el otro la evaluación de la Auditoría del MPA.

Por otro lado, su compañero de la undiad fiscal, Luis Schiappa Pietra lo respaldó: “Estoy muy próximo a Matías tengo muy claro que no (cometió delito), y que nada de eso ha sucedido. Es lo que yo sé, pero lo importante es que se pueda explicar adecuadamente”. ”Yo confío absolutamente en el fiscal", agregó.