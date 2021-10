Casita de Muñecas es una propuesta de juguetes inclusivos que se dedica a la fabricación de muñecos con apariencia real y de este modo visibiliza la diversidad y la discapacidad desde la primera infancia. Un emprendimiento nacional que busca que los niños tengan desde la primera infancia modelos reales en los que reflejarse.

En diálogo con Sí 98.9 Federico Galanterni, uno de los mentores de Casita de Muñecas, contó cómo nació este proyecto que presenta bebotes diversos y las gratificaciones que le ha traído.

"Un día había una niña con síndorme de Down y otra nena le preguntaba qué muñeca le gustaba, y ella dijo que no le gustaban las muñecas porque ninguna se parecía a ella. Esa respuesta de la nena me partió al medio y decidí que también tendríamos un bebote con síndrome de Down. Ese, por su historia, se convirtió en mi preferido", contó el empresario.

Escuchá la entrevista completa aquí: