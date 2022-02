Se viraliza por estas horas un video subido en una cuenta de YouTube que grabó una mujer para dejar evidencia del acoso violento de su ex pareja, que violó la orden judicial de restricción perimetral por violencia de género.

El final del video muestra contundente cómo tras el relato de la mujer acerca de lo que estaba padeciendo, el hombre maniobró con su auto de manera de golpear la bicicleta y hacer caer a la denunciante, quien no dejó de reiterar la escena violenta que volvía a sufrir a manos de quien fue su pareja.

Esto sucedió el pasado jueves en calle Juan B. Justo y Colombres, y tras filmarlo, la joven denunció el asunto en un Centro Territorial de Denuncias de la ciudad, y la Oficina de Violencia de Género tomó el caso. La restricción de acercamiento del hombre a su ex pareja fue ordenada en diciembre del año pasado.

En éste el video se escucha a la joven decir: “Ahí ven cómo me sigue. Tiene una perimetral. Vuelvo de trabajar, me está persiguiendo”. A la acusación el hombre respondía repitiendo: “Este es mi barrio”. Y fue luego de esto que quedó registrado cómo el auto embistió a la mujer, que cayó sobre el pasto con su bicicleta y su casco, y ya en el piso terminó su registro diciendo: “Ahí ven lo que me hizo. Es un hijo de puta”, mientras el hombre frenó su auto y bajó hacia la joven. Lo que siguió quedó fuera del video.