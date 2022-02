Agustina Albertario, integrante de Las Leonas, medallista olímpica y nominada a mejor jugadora de la temporada por la FIH en 2021, estalló de furia en las redes por las preguntas que le hicieron sobre su novio, el futbolista Lucas Alario, en una entrevista con TyC Sports. El episodio se volvió viral y terminó gran repudio.

Ante el posible regreso de Alario a River, un programa llamó a Albertario para consultarle sobre esto . Incómoda, la jugadora de las Leonas subrayó varias veces que esas preguntas deberían haberlas hecho al futbolista del Bayer Leverkusen. Mientras tanto, en el gráfico decía: “Habla en exclusiva la pareja de Lucas Alario”.

“Creo que eso se lo tenés que preguntar a él. Yo no tengo idea de la verdad. Charlamos un montón pero eso es una decisión que debe tomar él y, si bien no es muy fácil que suceda eso, creo que es más que nada una cuestión del club. No entiendo mucho cómo es en el fútbol, ​​pero es una pregunta que tiene que responder él”, explicó Agustina en la nota.

“4 llamadas perdidas y un mensaje preguntándome algo de mi carrera... pero cuando me sacan al aire me preguntan cosas de FÚTBOL y de mi novio. 'La pareja de ALARIO'. Gracias por la nota, después les paso el celular de Luqui así le preguntan de su carrera a él”, escribió la joven en Twitter.

“Bué, se la pasan exponiéndose y después no quieren hablar”, la criticó un usuario. “Ja, ¿sí? Me expongo todo lo que quiero! Es mi vida... ¿O te tengo que pedir permiso?”, devolvió la Leona. “¿Qué pensabas que iban a hacer”, manifestó otro seguidor. “Primero que nada, nunca me dijeron qué programa, sólo me hablaron de TyC y me pidieron salir al aire. Así que no tenés idea, no hables”, aclaró Albertario.