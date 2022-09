Una joven fue abusada por un hombre el pasado domingo por la madrugada en la zona de Pichincha en el momento en el que ingresa al edificio en el que vive. Las imágenes quedaron grabadas por las cámaras de seguridad que en el hall del lugar y fueron viralizadas por una amiga de la víctima, quien ya realizó la correspondiente denuncia. Ahora buscan identificar al agresor.

"Hace unos días una amiga sufrió un ABUSO al entrar a su departamento en Rosario. Las intenciones eran otras, ya que él la espera y luego ve las cámaras. Hizo la denuncia pero necesitamos identificarlo. Les pedimos que compartan y aporten datos para que se haga justicia", publicó el amigo en su cuenta de Twitter.

En diálogo con RosarioPlus, la víctima relató: "El sábado a la noche esperé un taxi y lamentablemente no conseguí, así que me volví caminando a mi casa. Cuando estaba llegando veo que más adelante circulaba un hombre de apariencia normal y que se mete en mi edificio. Cuando yo entro, se agacha para tocarme la cola. En seguida reacciono, le digo un par de cosas y él se aleja. Cuando ve que estoy adentro, me muestra sus genitales riéndose y disfrutando muchísimo de la situación".

Y agregó: "Cuando vi la filmación me di cuenta de que había sido terrible. Esta persona había estudiado el edificio y vio una oportunidad de ocultarse en el hueco de la entrada. Se ve que sus intenciones eran claras y estaban apuntadas hacia mi. También se ve que se percata de que había cámaras".

"Por un lado me siento mal por haber sufrido un hecho de abuso. Es importante que las chicas que lo viven sean conscientes de que se trata de un abuso", sumó la joven. La denuncia fue realizada en la Comisaría de la Mujer y quedó a cargo del fiscal Diego Mainero, de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual. "Está investigando y yo confío en él", agregó.

Todas aquellas personas que pueda aportar datos sobre la identidad del hombre y hechos similares sufridos a manos de la misma persona deben contactarse al mail del fiscal interviniente dmeinero@mpa.santafe.gov.ar o a las redes sociales oficiales de Fiscalia Regional Segunda Circunscripción Rosario.

El video: